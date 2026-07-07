A koreai események után az amerikai tőzsdéken is eladási hullám jöhet

Portfolio 2026. július 07. 10:40

A tegnapi napot ugyan még pluszban zárták az amerikai tőzsdék, reggelre azonban máris nagyobb esés látszik kibontakozni az ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai Kospi-index ráadásul közel 5 százalékot veszített értékéből a Samsung jelentését követően. Ez azt vetíti előre, hogy fokozódhat a nyomás a technológiai részvényeken (különösen a chipgyártókon) a világ többi pontján is. Ezt követően Európában kisebb emelkedést láthatunk, a magyar tőzsde azonban alulteljesít.



Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma a vártnál is jobb inflációs adatok érkeztek Magyarországól. Délután pedig az Egyesült Államokban a külkereskedelmi mérleg jelenik meg.