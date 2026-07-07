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Elsötétült az M1 képernyője és elhallgatott a Kossuth Rádió
Üzlet

Elsötétült az M1 képernyője és elhallgatott a Kossuth Rádió

MTI
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Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.

Azt írták, a Magyar Televízió 1957. május 1-jén indult. Az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor: így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke.

A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia a politikai hatalom befolyása alá került, és elvesztette legfőbb funkcióját: a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását. Ehelyett a gyűlöletkeltés és a hazugság fóruma lett. Ez mostantól megváltozik

 - olvasható a közleményben.

Az M1 felületén átmenetileg az alábbi szöveg olvasható:

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A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!

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Az összegzés szerint

19:56-kor az M1 átmenetileg új formában, filmekkel és hírszolgáltatás nélkül indul újra.

A Kossuth Rádió frekvenciáján átmenetileg a Bartók Rádió műsora hallgatható, egyelőre hírszolgáltatás nélkül. Az új hírigazgatóság felállásával párhuzamosan a hírműsorok fokozatosan, ütemezetten indulnak újra. Az átállás a hírszolgáltatáson kívüli műsorkínálatot más platformokon nem érinti érdemben.

Az M4 Sport közvetítései - így a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései is - változatlanul, zavartalanul folytatódnak.

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