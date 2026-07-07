Esik a magyar tőzsde

A nagypapírok közül az OTP kezdi legrosszabbul, a Telekom pedig a legjobban a keddi kereskedést. A midcapek piacán pedig a Waberer's teljesít jól a negatív hangulat ellenére.

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,6 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 142 728 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Mol és az OTP árfolyama esik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Waberer's és az Akko teljesít, míg a leggyengébben az ANY és a PannErgy indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az ANY is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: Anton Petrus

Címlapkép forrása: Portfolio

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