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Éttermet nyit Magyarországon a világ legismertebb séfe, már lehet nála asztalt foglalni
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Éttermet nyit Magyarországon a világ legismertebb séfe, már lehet nála asztalt foglalni

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Közép-Európában elsőként Budapesten nyílik meg a Gordon Ramsay Bar & Grill étterem 2026. július 31-én, az online asztalfoglalás már el is indult. A Dorothea Hotelben helyet kapó vendéglátóhely a londoni grilléttermek hangulatát hozza el a magyar fővárosba, ötvözve a klasszikus brit és a hazai gasztronómia jellegzetességeit - közölték.

A globális étteremhálózat a magyar főváros növekvő nemzetközi turisztikai és gasztronómiai jelentősége miatt választotta Budapestet a régiós nyitás helyszínéül. A lépés egyben folytatása a Gordon Ramsay Restaurants Global és a Marriott International 2019-ben indult együttműködésének.

Az új vendéglátóhely a belvárosi Dorothea Hotelben kap helyet,

csatlakozva a szállodában már működő, Dani García nevéhez fűződő egységekhez, így az Alelíhez, az Anton by Alelíhez és a Bibo Budapesthez.

A mintegy 160 férőhelyes étterem

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egész nap, reggelivel, ebéddel és vacsorával is várja majd a vendégeket. A kínálat a brit-amerikai grillkultúrára épül, de a hazai hagyományokból is merít. Az étlapon olyan jól ismert fogások szerepelnek, mint a prémium grillezett húsok, a tradicionális fish and chips, valamint Gordon Ramsay ikonikus Wellington-bélszínje. A klasszikusokat újragondolt magyar ételek, egy látványos raw bar kínálat, valamint több száz tételből álló bor- és koktélválaszték egészíti ki.

2025 novemberében jelentették be az étterem indulását:

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Címlapkép forrása: Jonathan Wong/South China Morning Post via Getty Images

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