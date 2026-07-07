Ez gyors volt: máris megvan az MVM új vezérigazgatója

A miniszter hozzátette: meggyőződése, hogy Bertalan Zsolt felkészülten és felelősséggel tudja vezetni az MVM Csoportot az előttünk álló időszakban. Kapitány István transzparens, költséghatékony és jövőbe mutató szakmai munkát vár el az új vezérigazgatótól, különös tekintettel az ellátásbiztonság erősítésére, az energetikai fejlesztések felgyorsítására és a tiszta energiára való átállás támogatására.
Kapitány István kedden jelentette be, hogy felmentette Mátrai Károlyt, az MVM Csoport vezérigazgatóját és Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét.
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