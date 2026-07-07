Hullanak a fejek: Kapitány István felmentette az MVM két legfontosabb vezetőjét

A választások óta több állami vállalatnál is vezetőcserék történtek, a jelek szerint ez a folyamat mostanra érte el az MVM-et. Kapitány István miniszter kedden jelentette be, hogy
felmentette a vállalat vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét is.
Mátrai Károly 2023 januárja óta volt az MVM Csoport vezérigazgatója, emellett számos testületben és tanácsadó szervben tölt be meghatározó szerepet. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke, valamint tagja az innogy Česká republika a.s. Felügyelőbizottságának. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség és a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetségének Igazgatósági tagja. Emellett a közelmúltban a Nemzetközi Tanácsadó Testület a Tenger Alatti Kábelek Ellenállóképességéért tagjává választották.
Czepek Gábor 2010 és 2013 között a Közigazgatási és Igazságügyi MInisztérium Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs Főosztályának vezetője volt. 2013-2014-ben a minisztérium helyettes államtitkáraként dolgozott. Részt vett a Polgári Törvénykönyv, a cégtörvény és egyéb fontos jogszabályok kidolgozásában. 2014-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban dolgozott közigazgatási államtitkárként. 2018-tól a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója volt, egyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő igazgatóságának munkáját irányította az igazgatóság elnökeként. 2021 szeptemberében lett az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója, majd az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.
Címlapkép forrása: Portfolio
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