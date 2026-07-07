Karácsony Gergely: kibővítik a Mol Bubi ingyenes tesztelőinek a körét

Az elmúlt héten már több ezren tették próbára a fokozatosan bevezetett új szolgáltatást, a visszajelzések alapján pedig kifejezetten magas a felhasználói elégedettség - írja a főpolgármester.

A tesztelők különösen az elektromos rásegítésű kerékpárokat kedvelték meg,

amelyeket kényelmesnek és könnyen kezelhetőnek találtak - tette hozzá Karácsony Gergely, azt nem említve, hogy a díjszabással viszont egyesek elégedetlenek:

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A tesztidőszak alatt a hagyományos modellek és az e-kerékpárok egyaránt díjmentesen használhatók. A kezdeményezés célja, hogy a lakossági tapasztalatokra építve egy még korszerűbb és megbízhatóbb hálózat jöjjön létre, amely minél több budapestit ösztönöz a fenntartható mindennapi közlekedésre.

A tesztelésre a BKK hivatalos honlapján keresztül lehet regisztrálni.

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