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Kimondta az Európai Bizottság: életveszélyben van az európai autóipar
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Kimondta az Európai Bizottság: életveszélyben van az európai autóipar

MTI
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Az európai autóipar életveszélyben van, már nemcsak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, és több millió munkahely jövője forog kockán - jelentette ki Stéphane Séjourné iparstratégiáért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban.
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Az Európai Parlament plenáris ülésén, az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában Séjourné hangsúlyozta:

az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína "ragadozó stratégiájával", amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa.

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