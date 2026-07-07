Kimondta az Európai Bizottság: életveszélyben van az európai autóipar

Az Európai Parlament plenáris ülésén, az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában Séjourné hangsúlyozta:
az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína "ragadozó stratégiájával", amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa.
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