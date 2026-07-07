Nagy lépésre készül a 4iG a magyar fegyveriparban - megszólalt a védelmi üzletág vezetője

Mi indokolja a 3,42 milliárd forintos készpénzes tőkeemelést közvetlenül a tulajdonosváltás előtt? Ha a Colt CZ Group úgyis eladja a részesedését, miért vállalja, hogy még tőkét helyez a magyar leányvállalatba? Miért nem egy egyszerű adásvétel történt az 51 százalékos részesedésre?

Ha röviden akarnék fogalmazni, a kiszámíthatóság és a transzparencia szem előtt tartásával döntöttünk a megoldás mellett. A Colt CZ Hungary Zrt. alapítása óta veszteségesen működik, pénzügyi helyzete pedig az elmúlt két évben érdemben tovább romlott. A társaság saját tőkéje 2025 végére elérte a mínusz 2,56 milliárd forintot, miközben a kötelezettségállománya 5,4 milliárd forint volt. A pénzügyi stabilitás helyreállítása nem volt halasztható, miközben az adásvétel a szükséges jogi folyamatok miatt egy elhúzódó tranzakció.

Terveznek-e olyan új beruházásokat vagy gyártási kapacitások bővítését a Colt CZ Hungary telephelyén, ami fenntarthatóvá teszi a társaság pénzügyi helyzetét?

A célunk egyértelműen a gyártási kapacitások bővítése.

A Colt CZ Hungary és az ARZENÁL Fegyvergyár ugyanazon a telephelyen működik, ahol eddig a CZ kézifegyverek gyártása zajlott, itt minden feltétel adott a kapacitások fejlesztésére. Ennek szükségessége is az előbb elmondott konstrukció mellett szólt, mert az előző tulajdonosi felállásban más gyártási tevékenységek, illetve új termékvonalak telepítése nem valósulhatott meg. A Colt CZ Hungary tulajdonosváltása után lényegesen nagyobb mozgásterünk lesz arra, hogy a telephelyet szélesebb ipari bázisként használjuk.

A jövőben nem kizárólag a CZ-termékek gyártására építünk, hanem a saját fejlesztésű Gestamen fegyverrendszerek gyártását akarjuk előtérbe helyezni Kiskunfélegyházán, illetve idővel további termékvonalakat is integrálhatunk. Ez jelentősen növeli a magyar védelmi ipar önálló gyártási képességeit, egyszersmind a hatékony működéshez is hozzájárul.

A kapacitásbővítés és az új termékvonalak telepítése további, – akár 10 milliárd forintos nagyságrendű - beruházást igényel majd, amelyeket a tranzakció lezárását követően, ütemezetten, a konkrét gyártási programokhoz és piaci lehetőségekhez igazítva készítünk elő.

A Colt CZ milyen szerepet vállal a jövőben a cég életében? A közlemény szerint a felek a tulajdonosváltás lezárását követően isfenn kívánják tartani és tovább kívánják fejleszteni hosszú távú gyártási és kereskedelmi együttműködésüket, ez mit takar pontosan, miben működnének együtt?

A magyar társaság tulajdonosváltásától függetlenül a cseh Colt CZ a magyar piacon továbbra is exkluzív partnerünk marad, ami az ellátásbiztonság folytonossága szempontjából is kiemelten fontos.

A 4iG által megvásárolt többi magyar védelmi ipari vállalat tőkehelyzete hogyan áll?

A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. és a magyar állam ezekben a társaságokban tulajdonostársak. Együttműködésük célja e vállalatok fejlesztése, ezáltal is hozzásegítve Magyarországot védelmi téren a nagyobb önellátáshoz, és integrálása a védelmi ipar globális vérkeringésébe.

A vállalatok egy része stratégiai jelentőségű, de tőkehiányos, amelyben modernizációra szoruló ipari képességeket láttunk, de van köztük olyan vegyesvállalat is, amelyekben a kisebbségi tulajdon jelenleg inkább egyfajta pénzügyi befektetői pozíciót jelent csak, érdemi ráhatás nélkül a működésre.

A 4iG csoport szerepvállalása a technológiai modernizációban, a pénzügyi stabilizációs lépésekben, valamint a nemzetközi partnerségek és az exportpiacok biztosításában kulcsfontosságú.

Vagyis a Colt CZ Hungary példája ebből a szempontból sem egyedi?

Hasonlóan nehéz helyzetben van a Hirtenberger magyar leányvállalata is, amelynek egymilliárd forintos, valamint további 6,5 millió eurós hitelkeretet biztosítunk az állami tulajdonlás időszakában felvett hitelek visszafizetéséhez. Emellett az ausztriai anyavállalat működéséhez idén 20,9 millió eurós forgóeszközhitelt biztosítunk, amelyből 13 millió euró folyósítása már megtörtént.

Az Aeroplex esetében is van feladatunk: a társaság tavaly veszteségesen működött, vesztesége meghaladta a 800 millió forintot. Itt azt várjuk, hogy a szerződések racionalizálásával és a tevékenység fókuszálásával ez a veszteség az idei évben már ne ismétlődjön meg.

A Rába helyzete más jellegű, de ott is jelentős modernizációs igény látszik. A vállalat az elmúlt években minimális nyereséget ért el, igaz ezt is inkább ingatlan értékesítések árán, nem az alaptevékenységéből. Az előző menedzsment sokat tett azért, hogy például a civil nehézgépjármű-alkatrészgyártásból bevételeket érjen el, de ha a Gidrán- és TATRA-gyártást valóban el akarjuk indítani, akkor az elavult géppark cseréje és a gyártási infrastruktúra modernizációja elkerülhetetlen. Ez nagyjából 100 milliárd forintos beruházási igényt jelent, amelynek része a Lockheed Martinnal közösen előkészített HUMARS-program is, amely a HIMARS-rendszerhez kapcsolódó, magyar ipari integrációra épülő rakétatüzérségi képesség kialakítását jelenti, Rába-gyártású TATRA 6x6 katonai járműplatformok bevonásával.

A cseh NATO-beszállító CSG bevonása kisebbségi tulajdonostársként a Rábába és a Hirtenbergerbe éppen azt a célt szolgálja, hogy ezek a társaságok nemzetközi együttműködésekre, technológiai fejlesztésekre, és új gyártókapacitások, illetve gyárak építésére, valamint korábban nem elérhető piacok megszerzésére támaszkodva erősíthessék ipari és üzleti pozícióikat.

A befektetők számára az egyik legnagyobb kérdés, hogy milyen jövő vár a 4iG védelmi üzletágára, ezzel együtt pedig a Colt CZ Hungary-ra is azután, hogy az új kormány felülvizsgálatot ígér a korábban megkötött, több mint 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződésre. Az export valós alternatíva, vagy együtt kell éni a védelmi ipar politikai ciklusoknak való kitettségének?

A jövő szempontjából a legfontosabb, hogy e vállalatok és a bennük rejlő képességek fejlesztése közös érdek, akárcsak ezek mélyebb integrálása a védelmi ipar globális vérkeringésébe. A honvédelmi beszerzések minden országban állami döntésekhez, szabályozáshoz költségvetési prioritásokhoz és haderőfejlesztési igényekhez kapcsolódnak. Egy új kormány természetesen felülvizsgálhat korábban megkötött szerződéseket, ezt nem csak tudomásul vesszük, hanem teljes mértékben partnerek is leszünk a vizsgálatokban.

Ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, hogy a magyar állam az N7 Defense 25%-os tulajdona mellett, két tőkealapon keresztül, indirekt módon kisebbségi részesedéssel rendelkezik a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt.-ben is, így a 4iG Csoport teljes űr és hadipari portfoliójában érdekelt. Ez a nemzetközileg is gyakori és jól bevált, az állam és magán tőke közös tulajdonlásából fakadó érdekközösség az, ami csökkentheti a ciklusoknak való kitettséget is.

A 4iG védelmi ipari stratégiája természetesen nem egyetlen hazai keretszerződésre épül. Olyan ipari képességeket, termékeket és szolgáltatásokat építünk, amelyek a magyar állami megrendeléseken túl is piacképesek, és képesek áthidalni vagy akár kiváltani azokat az időszakokat, amikor a Magyar Honvédség részéről nincs érdemi megrendelés.

Éppen ezért dolgozunk évek óta nemzetközi ipari együttműködések kialakításán az Egyesült Államoktól Törökországon át Európáig, illetve a Közel-Keletig. A szakmai befektetőkkel kötött partnerségeink az exportképességeinket fejlesztik hiszen az európai védelmi piac bővülése tartós keresletet jelent.

A nagy magyar megrendelések kiválthatók exporttal?

Rövid távon természetesen nem. A nemzetközi környezet viszont egyértelműen abba az irányba mutat, hogy Európában tartósan nő a védelmi ipari kapacitások iránti igény: a NATO-tagállamok, így Magyarország is 2035-ig 5 százalékos GDP-arányos védelmi és biztonsági ráfordítási célt fogadtak el, az EU SAFE programja pedig 150 milliárd eurós keretet biztosít közös védelmi beszerzések és ipari kapacitások támogatására.

Ezért a fenntartható üzleti modell számunkra nem az, hogy kizárólag egy hazai állami szerződésre támaszkodunk, hanem az, hogy a magyar ellátásbiztonság garantálása mellett, védelmi ipari képességeinket a nemzetközi piacokra is alkalmassá tesszük. Rövid távon ez jelentős befektetéseket és építkezést igényel, hosszú távon viszont éppen ez csökkentheti a politikai ciklusokból fakadó kitettséget is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.