Rés a pajzson: máris sebezhetőségeket találtak az amerikai kormányzati rendszerekben az AI-csúcsfegyverrel

Az Egyesült Államok kibervédelmi ügynöksége, a CISA az Anthropic Mythos nevű mesterségesintelligencia-modelljét használja a kormányzati szoftverek átvilágítására – közölte három, az ügyet jól ismerő forrás. A lépés újabb jele annak, hogy a kormányzat készen áll az Anthropic eszközeinek alkalmazására, annak ellenére is, hogy a vállalat feszült viszonyban áll a Fehér Házzal.

Az Egyesült Államok kibervédelmi ügynöksége, a CISA a Mythos segítségével

olyan hibákat keresve vizsgálja át a kormányzati kódtárakat, amelyek utat nyithatnak a külföldi kémek és kiberbűnözők előtt.

A források szerint a vizsgálatokat a CISA támadásifelület-értékelő csoportja végzi, amely a kormányzaton belül digitális biztonsági felméréseket és szimulált támadásokat hajt végre.

Két forrás szerint az átvilágítás máris számos sebezhetőséget tárt fel, részleteket azonban nem közöltek. Az sem tisztázott, hogy pontosan mennyi kormányzati kódot vizsgáltak át, valamint hogy milyen jellegűek és mennyire súlyosak a talált hibák. Sem az Anthropic, sem a CISA nem reagált a megkeresésekre.

Az Anthropic – amely bizalmas eljárás keretében már benyújtotta tőzsdei bevezetési kérelmét – viharos kapcsolatban áll az amerikai kormánnyal. A viszony tavaly februárban jutott mélypontra, amikor a San Franciscó-i székhelyű cég megtagadta azoknak a biztonsági korlátozásoknak az eltávolítását, amelyek megakadályozták, hogy a modelljét autonóm fegyverekhez vagy belföldi megfigyelésre használják. Emiatt a Pentagon ellátásilánc-kockázatot jelentő minősítéssel sújtotta a vállalatot – ezt a megbélyegzést korábban kizárólag kémkedéssel gyanúsított külföldi cégekre alkalmazták.

A rendkívüli feketelistára helyezést márciusban egy bíró felfüggesztette, a feszültség pedig enyhült a Mythos zárt körű megjelenése után; a modellt rendkívül hatékonynak tartják a biztonsági rések felkutatásában és kihasználásában. Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség, az NSA a beszámolók szerint a feketelista ellenére már áprilisban használta a Mythost, elemzőik pedig biztonságos, zárt környezetben tesztelték az eszközt, és lenyűgözőnek találták a képességeit.

Amikor azonban az Anthropic kiadta a szoftver Mythos Fable néven futó nyilvános változatát – amelyet kiberbiztonsági korlátozásokkal láttak el –, a Fehér Ház hirtelen azt követelte, hogy tiltsák meg a külföldi felhasználók számára a hozzáférést. Ez a modell globális leállításához vezetett, amelyet csak a múlt héten oldottak fel.

Forrás: Reuters

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