Súlyos figyelmeztetés érkezett az EKB-tól: a fejlett AI-fegyverek óriási bajt zúdíthatnak a pénzügyi rendszerre, ketyeg az óra

Az Európai Központi Bank kedden négy hónapot adott az euróövezet bankjainak egy olyan cselekvési terv kidolgozására, amellyel elháríthatják a mesterséges intelligenciát használó kibertámadásokat. A szabályozó hatóságok ugyanis egyre nagyobb aggodalommal figyelik a fejlett AI-modellek terjedését, amelyek olyan komoly kibertámadási képességekkel bírnak, hogy némelyiket – köztük az Anthropic Mythos nevű modelljét – csak korlátozottan tették elérhetővé, ami jelenleg az euróövezeti bankokat is kizárja a használatukból.

Az EKB a bankvezetőknek címzett levelében arra figyelmeztetett, hogy ezek a fejlemények

súlyos következményekkel járhatnak a pénzintézetek információ- és kommunikációtechnológiai (IKT-) rendszereinek bizalmasságára, sértetlenségére és ellenálló képességére.

A felügyelet szerint kiemelt figyelmet kell fordítani a nyilvános hálózatról elérhető rendszerek és más sérülékeny technológiai eszközök védelmére, beleértve a külső beszállítóktól származó szoftvereket és a nyílt forráskódú összetevőket is. Emellett fel kell gyorsítani a biztonsági rések megszüntetését, és erősíteni kell a folyamatos monitorozást.

Az euróövezet legfőbb bankfelügyeleti szerve arra is felszólította a hitelintézeteket, hogy korszerűsítsék elavult technológiai hátterüket, javítsák kiberhigiéniájukat, valamint erősítsék meg a válságkezelési, helyreállítási és információmegosztási rendszereiket.

A pénzintézeteknek október 31-ig kell benyújtaniuk a vonatkozó terveiket.

Az ehhez szükséges erőforrások felszabadítása érdekében az EKB elhalasztott egy különálló informatikai felmérést, és szükség esetén módosíthatja az ellenőrzések ütemezését, valamint egyéb felügyeleti feladatait is.

Az EKB levelével párhuzamosan az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) is figyelmeztetést adott ki, amely szerint a nagyszabású kiberbiztonsági zavarok alááshatják a pénzügyi intézmények iránti bizalmat, és

akár pánikszerű tőkekivonást is kiválthatnak a sérülékenyebbnek tartott vállalatoknál vagy országokban.

Az uniós szervezet rendszerszintű kockázatként kezeli ezeket a fejleményeket.

Az ESRB több olyan forgatókönyvet is felvázolt, amelyek a kisebb bankok iránti bizalom fokozatos elvesztésétől és az államilag támogatott kémkedéstől egészen a fizetési, elszámolási és kiegyenlítési rendszerek ellen indított, összehangolt támadásokig terjednek. Ezek hatását ráadásul dezinformációs kampányok is felerősíthetik. A testület arra is figyelmeztetett, hogy a különböző incidensek gyorsan átterjedhetnek a pénzügyi szektor más szereplőire a közösen igénybe vett technológiai szolgáltatókon és a megosztott szoftveres megoldásokon keresztül.

Forrás: Reuters

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