Titokban fejleszt saját szuperchipet az OpenAI és az Anthropic tech-riválisa

A kínai DeepSeek saját mesterségesintelligencia-chip fejlesztésébe kezdett, állítja három, az ügyet jól ismerő forrás. A lépés jelentősen csökkentheti a vállalat függőségét az Nvidia és a Huawei processzoraitól, amelyekre eddig a világszerte népszerű modelljeinek betanításához és futtatásához támaszkodott.

A tervek szerint az új chipet nem a modellek betanítására, hanem a következtetési fázisra, azaz az inferenciára szánják. Ez az a folyamat, amely során a már betanított modell válaszokat generál a felhasználóknak.

Ha a fejlesztés sikerrel jár, az komoly stratégiai fordulatot hozhat a Kínában technológiai zászlóshajóként ünnepelt vállalat életében, miközben tovább nehezítheti a Huawei piaci helyzetét.

A DeepSeek egy éve robbant be a köztudatba, miután két rendkívül hatékony modellt adott ki, amelyek gyorsan elterjedtek a világon, meglepetést okozva a Szilícium-völgyben és Washingtonban egyaránt. A vállalatra eddig sokkal inkább az áttörést jelentő modellek fejlesztése, semmint a technológia közvetlen üzleti hasznosítása volt jellemző.

Az amerikai exporttilalom miatt a Huawei mára a mintegy 50 milliárd dolláros hazai mesterségesintelligencia-chippiac felét szerezte meg, és beszállítója a DeepSeeknek, valamint több más vezető szereplőnek is. Piaci dominanciája azonban gyengülni látszik, mivel az Alibaba és a Baidu is saját chipek fejlesztésébe kezdett. A DeepSeek egyelőre a folyamat elején jár, külső partnereket keres, és tárgyalásokat folytat chiptervező, gyártó, valamint memóriagyártó vállalatokkal. A fejlesztési munka nagyjából egy éve vette kezdetét, a vállalat pedig az elmúlt hónapokban nyilvános álláshirdetések nélkül, csendben növelte chiptervező mérnökeinek létszámát.

Ezzel a lépéssel a DeepSeek egy globális trendhez csatlakozik. Az OpenAI például a múlt hónapban mutatta be a Broadcommal közösen fejlesztett, Jalapeno nevű első inferenciachipjét, miközben az Anthropic is saját hardver tervezését fontolgatja. A kínai cégnél mindez külön stratégiai súllyal bír, hiszen az amerikai exportkorlátozások megtiltják a legfejlettebb Nvidia-chipek beszerzését, Peking pedig a hazai alternatívák kiépítésére sürgeti technológiai bajnokait. A DeepSeek korábban mindkét gyártó chipjeit alkalmazta. Az R1 modellt megalapozó változatot még az Nvidia H800-as processzorain tanították be, azóta viszont egyre inkább a Huaweire támaszkodik, áprilisban például kiadta a Huawei Ascend chipekre optimalizált V4-es modellt is.

A saját inferenciachip a mesterségesintelligencia-számítások leggyorsabban növekvő szegmensét célozza meg. A modellek futtatása ugyanis az általános célú grafikus processzorokhoz képest jóval költséghatékonyabb, energiatakarékosabb és kifejezetten erre a feladatra optimalizált chipeket igényel. A siker azonban egyáltalán nem garantált, hiszen egy versenyképes chip kifejlesztése évekig tarthat és hatalmas tőkét igényel. A gyártást ráadásul az amerikai szankciók is nehezítik, amelyek elvágják a kínai tervezőket a legfejlettebb külföldi félvezetőgyáraktól és a nagy sávszélességű memóriáktól. A chipfejlesztési projekt ráadásul egybeesik azzal, hogy a DeepSeek története során először nyit a külső befektetők felé. A júniusi hírek szerint a vállalat mintegy 7 milliárd dollárnyi forrást tervez bevonni, ami 52 és 59 milliárd dollár közötti cégértékelés mellett valósulhat meg.

Forrás: Reuters

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