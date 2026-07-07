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Újabb igazgatósági tagokat váltottak le az MVM-nél
Üzlet

Újabb igazgatósági tagokat váltottak le az MVM-nél

Portfolio
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Pavlik Lívia, Benczédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az MVM igazgatóságából.

Július 8-tól az MVM Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági elnöki feladatait

Bertalan Zsolt látja el.

Ezzel egyidőben Mátrai Károly vezérigazgató és Czepek Gábor igazgatósági elnök megbízása véget ér – közölte az MVM, ahogy az a nap folyamán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-posztjaiból kiderült már.

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Pavlik Líviát, Benczédi Balázst és Barlai Róbertet is.

Az MVM honlapján szereplő igazgatósági tagok közül tehát Fazekas László és Horváth Péter János maradhat.

Címlapkép forrása: Portfolio

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