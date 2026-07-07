Újabb igazgatósági tagokat váltottak le az MVM-nél

Július 8-tól az MVM Zrt. vezérigazgatói és igazgatósági elnöki feladatait
Bertalan Zsolt látja el.
Ezzel egyidőben Mátrai Károly vezérigazgató és Czepek Gábor igazgatósági elnök megbízása véget ér – közölte az MVM, ahogy az a nap folyamán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook-posztjaiból kiderült már.
A tulajdonosi joggyakorló a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közzététel alapján arról is döntött, hogy 2026. július 7-i hatállyal visszahívja az MVM Zrt. Igazgatóságából Czepek Gábor és Mátrai Károly mellett
Pavlik Líviát, Benczédi Balázst és Barlai Róbertet is.
Az MVM honlapján szereplő igazgatósági tagok közül tehát Fazekas László és Horváth Péter János maradhat.
Címlapkép forrása: Portfolio
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