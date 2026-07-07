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Ütik a tőzsde sztárjait, nagy esés Dél-Koreában
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Ütik a tőzsde sztárjait, nagy esés Dél-Koreában

Portfolio
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A tegnapi napot ugyan még pluszban zárták az amerikai tőzsdék, reggelre azonban máris nagyobb esés látszik kibontakozni az ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai Kospi-index ráadásul több mint 8 százalékot veszített értékéből a Samsung jelentését követően. Ez azt vetíti előre, hogy fokozódhat a nyomás a technológiai részvényeken (különösen a chipgyártókon) a világ többi pontján is. Ezt követően Európában kisebb emelkedésre, Amerikában azonban már esésre van kilátás.

Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma a magyar inflációs adat kerülhet a figyelem középpontjába, a KSH ugyanis közzéteszi a júniusi fogyasztóiár-indexet. Az MNB ezzel párhuzamosan a nemzetközi tartalékok állományáról számol be. Németországban a májusi ipari termelés, az Egyesült Államokban pedig a külkereskedelmi mérleg jelenik meg.
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Nyomás alatt a fémek is

Az arany árfolyama 1, az ezüsté pedig mintegy 2,4 százalékos mínuszban van kedd reggel.

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Minden várakozást felülmúlt a világ legnagyobb memóriagyártója, mégis nagy pofont kapott

A Samsung Electronics keddi előzetes gyorsjelentése szerint a vállalat második negyedéves üzemi nyeresége a tizenkilencszeresére ugrott, ezzel jelentősen meghaladta az előző három év összesített eredményét. A részvény mégis erős eladói nyomás alá került, mivel egyre többen kérdőjelezik meg a mostani árfolyamok és növekedés fenntarthatóságát.

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Minden várakozást felülmúlt a világ legnagyobb memóriagyártója, mégis nagy pofont kapott
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Csúnya mínuszok Dél-Koreában

A Kospi-index jelenleg 6,8 százalékos esésben van. A részvényindex közel 50 százalékát adó Samsung Electronics papírjai 9,8, az SK Hynix részvényei pedig mintegy 10,6 százalékot veszítettek értékükből.

Az esést a Samsung második negyedéves gyorsjelentése váltotta ki, amely ugyan verte az optimista várakozásokat, de a mostani környezetben már ez sem bizonyult elégnek, ugyanis a befektetők az elmúlt időszak meredek emelkedése során gyakorlatilag már hosszú időre előre beárazták a tökéletességet.

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Visszatért a rossz hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,21 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,57 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,54 százalékot esett. A Kospi index pedig mintegy 8,1 százalékkal került lejjebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,14 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,08 százalékot eshet, míg a FTSE 0,17 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,31 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,22 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a magyar inflációs adat kerülhet a figyelem középpontjába, a KSH ugyanis közzéteszi a júniusi fogyasztóiár-indexet. Az MNB ezzel párhuzamosan a nemzetközi tartalékok állományáról számol be. Németországban a májusi ipari termelés, az Egyesült Államokban pedig a külkereskedelmi mérleg jelenik meg.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,9 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 24,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 53 055,91 0,3% 1,7% 4,3% 10,4% 18,4% 53,4%
S&P 500 7 537,43 0,7% 1,3% 2,1% 10,1% 20,0% 73,5%
Nasdaq 29 697,87 1,3% -0,3% 2,6% 17,6% 29,9% 100,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 69 737,69 0,0% 0,4% 4,7% 38,5% 75,2% 143,5%
Hang Seng 23 616,32 1,1% 2,6% -5,4% -7,9% -1,3% -15,9%
CSI 300 4 842 0,0% -1,7% 0,5% 4,6% 21,6% -4,7%
Európai részvényindexek              
DAX 25 817,89 0,1% 4,8% 4,3% 5,4% 8,5% 66,4%
CAC 8 479,87 -0,3% 1,3% 3,2% 4,1% 10,2% 30,3%
FTSE 10 651,77 -0,3% 1,6% 2,7% 7,3% 20,7% 50,0%
FTSE MIB 52 959,14 0,3% 3,5% 6,1% 17,8% 33,7% 109,9%
IBEX 19 683,8 -0,8% 1,5% 7,3% 13,7% 40,9% 122,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 587,09 0,4% 3,2% 7,4% 29,3% 44,2% 201,7%
ATX 6 565,51 0,0% 3,4% 7,9% 23,3% 49,7% 91,0%
PX 2 615,58 0,0% 1,7% 3,5% -2,6% 21,5% 127,0%
Magyar blue chipek              
OTP 46 920 0,0% 3,1% 15,1% 33,7% 68,4% 196,7%
Mol 3 938 0,7% 7,1% 0,8% 33,9% 30,6% 64,2%
Richter 12 300 0,9% 1,9% 3,2% 24,7% 20,8% 52,1%
Magyar Telekom 2 676 0,2% 1,1% 1,6% 49,3% 51,4% 527,4%
Nyersanyagok              
WTI 69,6 -0,2% -3,2% -26,2% 21,6% 2,2% -5,1%
Brent 71,96 0,0% -1,7% -22,8% 18,3% 5,0% -3,7%
Arany 4 139,84 -0,8% 2,9% -4,9% -4,3% 24,2% 129,6%
Devizák              
EURHUF 353,8 0,1% -0,3% -0,5% -7,9% -11,3% 0,0%
USDHUF 309,8752 0,4% -0,3% 0,7% -5,2% -8,5% 3,7%
GBPHUF 414,0701 0,4% 0,8% 0,6% -6,0% -10,5% 0,2%
EURUSD 1,1418 -0,2% 0,0% -1,2% -2,8% -3,1% -3,5%
USDJPY 161,2950 0,0% -0,4% 0,6% 2,9% 11,6% 45,9%
GBPUSD 1,3357 0,0% 0,8% -0,2% -0,7% -2,1% -3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 000,1 2,4% 6,4% 4,8% -27,9% -40,8% 86,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,47 -0,4% 2,3% -1,6% 7,3% 3,0% 226,2%
10 éves német állampapírhozam 2,95 0,5% 3,1% -3,0% 3,0% 14,8% -1 035,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,08 -0,3% -0,3% -8,0% -26,1% -27,9% 71,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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