Ütik a tőzsde sztárjait, nagy esés Dél-Koreában

Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma a magyar inflációs adat kerülhet a figyelem középpontjába, a KSH ugyanis közzéteszi a júniusi fogyasztóiár-indexet. Az MNB ezzel párhuzamosan a nemzetközi tartalékok állományáról számol be. Németországban a májusi ipari termelés, az Egyesült Államokban pedig a külkereskedelmi mérleg jelenik meg.
Nyomás alatt a fémek is
Az arany árfolyama 1, az ezüsté pedig mintegy 2,4 százalékos mínuszban van kedd reggel.
Minden várakozást felülmúlt a világ legnagyobb memóriagyártója, mégis nagy pofont kapott
A Samsung Electronics keddi előzetes gyorsjelentése szerint a vállalat második negyedéves üzemi nyeresége a tizenkilencszeresére ugrott, ezzel jelentősen meghaladta az előző három év összesített eredményét. A részvény mégis erős eladói nyomás alá került, mivel egyre többen kérdőjelezik meg a mostani árfolyamok és növekedés fenntarthatóságát.
Csúnya mínuszok Dél-Koreában
A Kospi-index jelenleg 6,8 százalékos esésben van. A részvényindex közel 50 százalékát adó Samsung Electronics papírjai 9,8, az SK Hynix részvényei pedig mintegy 10,6 százalékot veszítettek értékükből.
Az esést a Samsung második negyedéves gyorsjelentése váltotta ki, amely ugyan verte az optimista várakozásokat, de a mostani környezetben már ez sem bizonyult elégnek, ugyanis a befektetők az elmúlt időszak meredek emelkedése során gyakorlatilag már hosszú időre előre beárazták a tökéletességet.
Visszatért a rossz hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,7 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 2,21 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,57 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,54 százalékot esett. A Kospi index pedig mintegy 8,1 százalékkal került lejjebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,14 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,08 százalékot eshet, míg a FTSE 0,17 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,31 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,22 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a magyar inflációs adat kerülhet a figyelem középpontjába, a KSH ugyanis közzéteszi a júniusi fogyasztóiár-indexet. Az MNB ezzel párhuzamosan a nemzetközi tartalékok állományáról számol be. Németországban a májusi ipari termelés, az Egyesült Államokban pedig a külkereskedelmi mérleg jelenik meg.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,9 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 24,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 21,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|53 055,91
|0,3%
|1,7%
|4,3%
|10,4%
|18,4%
|53,4%
|S&P 500
|7 537,43
|0,7%
|1,3%
|2,1%
|10,1%
|20,0%
|73,5%
|Nasdaq
|29 697,87
|1,3%
|-0,3%
|2,6%
|17,6%
|29,9%
|100,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|69 737,69
|0,0%
|0,4%
|4,7%
|38,5%
|75,2%
|143,5%
|Hang Seng
|23 616,32
|1,1%
|2,6%
|-5,4%
|-7,9%
|-1,3%
|-15,9%
|CSI 300
|4 842
|0,0%
|-1,7%
|0,5%
|4,6%
|21,6%
|-4,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 817,89
|0,1%
|4,8%
|4,3%
|5,4%
|8,5%
|66,4%
|CAC
|8 479,87
|-0,3%
|1,3%
|3,2%
|4,1%
|10,2%
|30,3%
|FTSE
|10 651,77
|-0,3%
|1,6%
|2,7%
|7,3%
|20,7%
|50,0%
|FTSE MIB
|52 959,14
|0,3%
|3,5%
|6,1%
|17,8%
|33,7%
|109,9%
|IBEX
|19 683,8
|-0,8%
|1,5%
|7,3%
|13,7%
|40,9%
|122,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 587,09
|0,4%
|3,2%
|7,4%
|29,3%
|44,2%
|201,7%
|ATX
|6 565,51
|0,0%
|3,4%
|7,9%
|23,3%
|49,7%
|91,0%
|PX
|2 615,58
|0,0%
|1,7%
|3,5%
|-2,6%
|21,5%
|127,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 920
|0,0%
|3,1%
|15,1%
|33,7%
|68,4%
|196,7%
|Mol
|3 938
|0,7%
|7,1%
|0,8%
|33,9%
|30,6%
|64,2%
|Richter
|12 300
|0,9%
|1,9%
|3,2%
|24,7%
|20,8%
|52,1%
|Magyar Telekom
|2 676
|0,2%
|1,1%
|1,6%
|49,3%
|51,4%
|527,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|69,6
|-0,2%
|-3,2%
|-26,2%
|21,6%
|2,2%
|-5,1%
|Brent
|71,96
|0,0%
|-1,7%
|-22,8%
|18,3%
|5,0%
|-3,7%
|Arany
|4 139,84
|-0,8%
|2,9%
|-4,9%
|-4,3%
|24,2%
|129,6%
|Devizák
|EURHUF
|353,8
|0,1%
|-0,3%
|-0,5%
|-7,9%
|-11,3%
|0,0%
|USDHUF
|309,8752
|0,4%
|-0,3%
|0,7%
|-5,2%
|-8,5%
|3,7%
|GBPHUF
|414,0701
|0,4%
|0,8%
|0,6%
|-6,0%
|-10,5%
|0,2%
|EURUSD
|1,1418
|-0,2%
|0,0%
|-1,2%
|-2,8%
|-3,1%
|-3,5%
|USDJPY
|161,2950
|0,0%
|-0,4%
|0,6%
|2,9%
|11,6%
|45,9%
|GBPUSD
|1,3357
|0,0%
|0,8%
|-0,2%
|-0,7%
|-2,1%
|-3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 000,1
|2,4%
|6,4%
|4,8%
|-27,9%
|-40,8%
|86,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,47
|-0,4%
|2,3%
|-1,6%
|7,3%
|3,0%
|226,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,95
|0,5%
|3,1%
|-3,0%
|3,0%
|14,8%
|-1 035,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,08
|-0,3%
|-0,3%
|-8,0%
|-26,1%
|-27,9%
|71,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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