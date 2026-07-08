A SpaceX után újabb űróriás tarolhat a tőzsdén

Jeff Bezos űrvállalata, a Blue Origin első külső befektetési körében mintegy 10 milliárd dollárnyi tőkét vonhat be,

amivel a társaság értékelése akár a 130 milliárd dollárt is elérheti.

A belső információk szerint maga Bezos 2 milliárd dollárral venne részt a finanszírozási körben, míg a Coatue Management fedezeti alap mintegy 4 milliárd dollárral járulna hozzá az összeghez. A fennmaradó 4 milliárd dollár iránt is jelentős az érdeklődés, így további nagybefektetők csatlakozása várható.

A finanszírozás időzítése nem véletlen, hiszen a SpaceX az előző hónapban a túljegyzési opcióval együtt közel 86 milliárd dolláros tőkét vont be. Ez volt minden idők legnagyobb zártkörű tőkeemelése, amely Elon Muskot dollárbilliomossá tette, a cég értékét pedig nagyjából 2000 milliárd dollárra növelte.

Az Amazon alapítója, Jeff Bezos – aki 2021-ben vált meg a vezérigazgatói poszttól – egyre több figyelmet szentel a 2000-ben létrehozott Blue Originnek. A vállalat számos területen versenyez a SpaceX-szel, a nehézhordozó rakétáktól és a holdkompoktól kezdve egészen a műholdas internetszolgáltatásig, jóllehet Elon Musk cége több szektorban is komoly lépéselőnyben van. Bezos korábban kizárólag a saját Amazon-részvényeinek értékesítéséből finanszírozta a Blue Origint, és meggyőződése, hogy az űrvállalat egy napon még az Amazonnál is nagyobbá nőhet.

A társaságot a múlt év végén komoly visszaesés érte, amikor az egyik New Glenn rakétájuk felrobbant egy floridai indítóálláson a hajtóművek földi tesztelése során. A Blue Origin jelenleg a megrongálódott indítóállás helyreállításán és a baleset okainak kivizsgálásán dolgozik. Jeff Bezos és Dave Limp vezérigazgató azt az ambiciózus célt tűzték ki maguk elé, hogy 2026 végéig ismét indításra kész állapotba hozzák a New Glennt, amely kulcsszerepet játszik majd a NASA, az Amazon és az AST SpaceMobile megbízásából végrehajtandó missziókban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images