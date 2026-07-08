Észrevétlenül esszük meg a műanyagot – Gyökeres változást hozhat az italtartó poharak szabályozása

Július 1-jén hatályba lépett az a hulladékgazdálkodási szabályozás, amely végül némi módosítással, de alapvetően megtiltja azon italtartó poharak forgalomba hozatalát, amelyek 10 tömegszázalékot meghaladó mértékben tartalmaznak műanyagot. Felmerül a kérdés, hogy miután kifutnak a már forgalomban lévő műanyag termékek, mi lesz az alternatíva, miben kérhetünk majd elviteles kávét, és egyáltalán mit várunk az eldobható műanyagok eltűnésétől, miért fontos, hogy a kénylemi funkciók megszűnésén túl is lássunk. A piac reakciójáról és a lehetséges alternatívákról Juhász Andrást, a bioműanyagokkal foglalkozó Bibo alapítóját és vezérigazgatóját kérdeztük.

Az egyszer használatos műanyagtermékek tilalma alapvetően az EU hulladékcsökkentési és körforgásos gazdasági céljaihoz kapcsolódik. A szabályozási irány lényege, hogy csökkenjen azoknak a termékeknek a mennyisége, amelyek rövid használati idő után hulladékká válnak, és amelyek a környezetben tartós terhelést okozhatnak - legyen szó zacskóról, műanyag pohárról és minden, tipikusan pár percen belül eldobott csomagolásról.

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A klasszikus, fosszilis alapú műanyagok esetében a probléma nem "csupán" a hulladék mennyisége, hanem az is, hogy ezek az anyagok a természetben jellemzően nem valódi biológiai lebomláson mennek keresztül, hanem egyre kisebb részecskékre eshetnek szét. A mikroműanyagokra és nanoműanyagokra szétesett részecskék a talajba, a vizekbe, majd közvetett módon az élelmiszerláncba is bekerülhetnek, vagyis lényegében megesszük őket. Az egészségügyi kockázatok pedig a kutatások előrehaladásával egyre aggasztóbbak.

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A valóság mégis az, hogy a higiéniai követelmények, a logisztikai korlátok, illetve sokszor a kényelmi funkciók és a megszokás miatt ezek folyamatos részei a mindennapjainknak. A fesztiválok, szabadtéri rendezvények, valamint vendéglátásban az egyszer használatos poharak és ételcsomagolások továbbra is alapvető szerepet töltenek be. Ezeken a helyszíneken a higiéniai követelmények, a logisztikai korlátok, a mosási infrastruktúra hiánya, a víz- és energiafelhasználás, valamint a fogyasztói szokások miatt a többször használatos rendszerek nem minden esetben vagy nem gazdaságosan alkalmazhatók.

Juhász András, a Bibo alapítója és ügyvezetője szerint, fontos lenne látni, hogy nem ennyire fekete vagy fehér ezeknek a csomagolóanyagoknak a piaca, vannak már alternatívák. Ebben a környezetben a bioműanyagok és biopolimerek fontos átmeneti vagy kiegészítő megoldást jelenthetnek. A bioalapú műanyagok előállítása során felhasznált nyersanyagok jelentős része megújuló forrásból származik, így csökkenthető a fosszilis alapanyagoktól való függőség. Emellett számos bioműanyag-rendszer nem tartalmazza azokat az adalékanyagokat és összetevőket, amelyek a hagyományos műanyagokkal kapcsolatos egészségügyi és környezetvédelmi aggályok középpontjában állnak.

A jelenlegi európai szabályozási megközelítés ugyanakkor alapvetően a termék egyszer használatos jellegére és a hulladékképződés kockázatára koncentrál. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb bioalapú vagy komposztálható műanyag termék jogi értelemben továbbra is műanyagnak minősülhet. Így egy bioműanyag pohár vagy bioműanyag bevonatú papírpohár sok esetben ugyanabba a jogi kategóriába kerülhet, mint egy hagyományos, fosszilis alapú műanyag termék. A szabályozás tehát nem feltétlenül az alapanyag eredetét vagy komposztálhatóságát helyezi előtérbe, hanem azt, hogy a termék egyszer használatos-e, illetve mekkora hulladékképződési kockázatot jelent.

Jogszabályi háttér



A 98/2026. (VI. 29.) Korm. rendelet több hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletet módosított jogharmonizációs céllal. A szabályozás egyik, a vendéglátás és a fogyasztói csomagolások szempontjából különösen fontos eleme az egyszer használatos, illetve egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása. A július 1-el hatályba lépett rendelkezés szerint tilos az olyan italtartó pohár forgalomba hozatala, amely nem tartozik az 1. melléklet hatálya alá, és 10 tömegszázalékot meghaladó mértékben tartalmaz műanyagot.



A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szabályozás nem minden műanyagot tartalmazó poharat kezel azonosan. A tiltás középpontjában azok a termékek állnak, amelyek műanyagtartalma meghaladja a teljes terméktömeg 10 százalékát. A 10 tömegszázalék tehát nem térfogati, hanem tömegarányos érték: azt fejezi ki, hogy a pohár teljes tömegéhez képest mekkora arányt képvisel benne a műanyag. Ez különösen fontos a papíralapú, de valamilyen műanyag bevonattal ellátott poharak esetében, amelyeknél a műanyag jellemzően a folyadékállóságot és az élelmiszer-biztonsági megfelelést szolgálja.

A piac elsősorban költségoldalról nézi a változást

Juhász Andrást arról is megkérdeztük, hogy miként készültek a piaci szereplők a július 1-től életbe lépő változásra - hiszen magáról a tiltásról már évek óta tudni lehetett. Mint mondta, a piac jelentős része ma még elsősorban gazdasági oldalról közelíti meg az egyszer használatos műanyagok szabályozását. Vállalkozói szemmel sokan az üzemeltetési költségek növekedését látják benne, miközben sem a piaci szereplők, sem a végfelhasználók jelentős része nincs teljes mértékben tisztában a probléma környezeti és egészségügyi súlyával.

A vendéglátásban, fesztiválokon, rendezvényeken, sportlétesítményekben, repülőtereken, tömegközlekedési csomópontokban, kávézókban és gyorséttermekben az egyszer használatos poharak és csomagolóanyagok továbbra is fontos szerepet töltenek be,

ennek oka, hogy a higiéniai követelmények, a logisztikai korlátok, a mosási infrastruktúra hiánya, a víz- és energiafelhasználás, valamint a fogyasztói szokások miatt a többször használatos rendszerek nem minden esetben vagy nem gazdaságosan alkalmazhatók.

Juhász András hangsúlyozta: a szabályozás szempontjából nem csupán az a kérdés, hogy egy pohár fosszilis vagy bioalapú műanyagból készül-e, hanem az is, hogy egyszer használatos termékről van-e szó.

A vendéglátóhelyek részéről gyakori érv, hogy az elviteles forró italoknál vagy szénsavas üdítőknél például a papíralapú megoldások nem mindig biztosítanak megfelelő használhatóságot, illetve gazdaságos beszerzést. Juhász András szerint a forró italok esetében már léteznek működő alternatívák, ilyenek például a különleges bevonattal készülő papírpoharak, egész pontosan, azok a papíralapú, 10 tömegszázalék alatti műanyagtartalmú vagy vízbázisú barrier technológiával készülő pohármegoldások, amelyek megfelelnek a hatályos előírásoknak.

Az árakra is rákérdeztünk, sokszor ugyanis az új alternatíváknak a költsége akadályozza meg az elterjedést. A vezérigazgató szerint azonban a példaként hozott speciális bevonattal készülő papírpoharak ára ma már gyakorlatilag megegyezik a hagyományos műanyag bevonatos poharak árszintjével, illetve az is látható, hogy az árkülönbség folyamatosan csökken, ahogy a gyártók nagyobb volumenben tudnak előállítani és forgalmazni.

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