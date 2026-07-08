Hivatalos: külföldi piacra lépett a CIG

Június 10-én jelentette be a CIG Pannónia, hogy Csehország és Szlovákia élet- és nem-életbiztosítási piacán tervez terjeszkedni, és az ehhez szükséges akvizíciós előkészületeket megtette a biztosító. Az akkori közlés szerint a biztosító azt tervezi, hogy

megszerzi egy konkrét akvizíciós célpont, a liechtensteini székhelyű Youplus Assurance AG cseh és szlovák üzletágát.

Most a CIG EMABIT szlovákiai fióktelepének a bejegyezésére került sor.

A liechtensteini székhelyű, svájci hátterű YouPlus a cseh és a szlovák életbiztosítási piacon 2020 környékén jelent meg, azóta is niche szereplőnek számított 1% alatti piaci részesedéssel, de tőkehiány miatt 2025 októbere óta nem kötött már új biztosítási szerződéseket.

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