ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
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MAR
 Csütörtök 22:00
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ESP
Spanyolország Belgium
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 Péntek 21:00
Negyeddöntő
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Így reagált a magyar tőzsde az iráni eseményekre
Üzlet

Így reagált a magyar tőzsde az iráni eseményekre

Portfolio
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Eséssel indult a nap a magyar tőzsdén. A nagypapírok közül a Mol árfolyama van csak pluszban az olajár emelkedésnek köszönhetően, míg legrosszabbul a Magyar Telekom áll.

Eséssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,2 százalékkal került lejjebb, így jelenleg 141 477 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Mol árfolyama 0,3 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama stagnál, az OTP árfolyama 0,4 százalékos mínuszban van. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Zwack és a Graphisoft Park indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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