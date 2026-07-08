Jászai Gellért a NATO-csúcson járt

A 4iG elnök-vezérigazgatója részt vett a NATO-csúcstalálkozóhoz és a Védelmi Ipari Fórumhoz kapcsolódó hivatalos török fogadáson, ahol a nemzetközi védelmi ipar vezető szereplőivel folytatott egyeztetéseket az ágazat jövőjéről és az együttműködési lehetőségekről.
A 4iG Csoport az elmúlt időszakban több stratégiai jelentőségű megállapodást kötött Törökország meghatározó védelmi ipari és befektetési szereplőivel. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. a Nurol Makinával kötött megállapodása alapján 2030-ig kizárólagos magyarországi disztribútori jogot szerzett a Gidrán 4x4 páncélozott taktikai járművek értékesítésére. Az együttműködés kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari-gyártási kapcsolatot, amelynek révén a Gidrán-program teljes magyarországi értéklánca - a gyártástól az értékesítésen át a karbantartásig - összehangoltan valósulhat meg.
A 4iG Csoport űr és védelmi ipari holdingvállalata emellett együttműködik az Aselsannal egy magyarországi vegyesvállalat létrehozásának előkészítésében is. A tervezett együttműködés célja - amelyről a felek előzetes megállapodást is kötöttek tavaly decemberben - védelmi kommunikációs rendszerek, távirányítású fegyverállomások, drónelhárító és légvédelmi megoldások, valamint kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, gyártása és értékesítése Magyarországon.
Címlapkép forrása: 4iG
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