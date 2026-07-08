ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Kína állítása szerint érzékeny felhasználói adatokhoz férhet hozzá az egyik legelterjedtebb AI-eszköz
Üzlet

Kína állítása szerint érzékeny felhasználói adatokhoz férhet hozzá az egyik legelterjedtebb AI-eszköz

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kínai ipari minisztérium kiberbiztonsági platformja szerdán arra figyelmeztetett, hogy súlyos biztonsági kockázatot jelentő, úgynevezett "hátsó kaput" (backdoor) azonosítottak az Anthropic AI-alapuló kódolóeszközében, a Claude Code-ban. A kínai hatóság szerint a szoftver a felhasználók beleegyezése nélkül is képes érzékeny adatokat továbbítani. Az Anthropic reakciójában elutasította a vádakat és elmondta, hogy a kapuként leírt megoldást valójában egy védelmi mechanizmus.

A kínai Nemzeti Sebezhetőségi Adatbázis a WeChat-csatornáján megosztott közleményében

azt állítja, hogy a Claude Code egy olyan beépített megfigyelő funkciót tartalmaz, amely a felhasználók hozzájárulása nélkül képes érzékeny információkat megszerezni.

A riasztás a Claude Code 2.1.91 és 2.1.196 közötti verzióit érinti. Az adatbázis üzemeltetői azt javasolják a vállalatoknak és a felhasználóknak, hogy haladéktalanul vizsgálják át a rendszereiket, és távolítsák el a sebezhető verziókat, vagy frissítsenek a legfrissebb, biztonságos változatra, amelyből már törölték a kifogásolt kódrészletet.

A felhívás emellett

Még több Üzlet

Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket

A SpaceX után újabb űróriás tarolhat a tőzsdén

Kiemelkedett a mezőnyből, mégis esett a magyar tőzsde

arra ösztönzi a szervezeteket, hogy szigorítsák a fejlesztői eszközök külső hálózati hozzáférésének ellenőrzését,

valamint fokozzák az adatforgalom felügyeletét a kulcsfontosságú üzleti hálózatokon, megelőzve ezzel a bizalmas információk jogosulatlan kiszivárgását.

A Reuters múlt heti beszámolója szerint a kínai Alibaba már meg is tiltotta a munkatársainak a Claude Code munkahelyi használatát, miután a szoftver olyan funkcióival hívta fel magára a figyelmet, amelyek alkalmasak lehetnek a Kínához köthető felhasználók azonosítására.

Az Anthropic reakciójában közölte, hogy

a "hátsó kapuként" leírt megoldás valójában egy kísérleti jellegű, a visszaélések megelőzésére szolgáló védelmi mechanizmus,

és hozzátette, hogy a Claude szolgáltatásai Kínában hivatalosan egyébként sem érhetők el.

Kapcsolódó cikkünk

Napokon belül jön a legújabb OpenAI csúcsmodell, a GPT-5.6

Figyelmeztet az AI-cég: olyan gondolkodó teret találtak egy AI-modellben, amely teljesen magától jött létre

Titokban fejleszt saját szuperchipet az OpenAI és az Anthropic tech-riválisa

Trükkös módszerrel játsszák ki a tiltást Kínában, hogy megszerezzék Amerika féltett AI-modelljeit

Veszélyben az Egyesült Államok csúcstechnológiája: ravasz módszer bukott ki, azonnal lépett a kormány

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket
Kritikus a helyzet a ritka és halálos vírus gócpontjában, megteltek a kórházak, terjedési fázisban a járvány
A koreai események után az amerikai tőzsdéken is adták a tech részvényeket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility