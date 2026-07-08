Kína állítása szerint érzékeny felhasználói adatokhoz férhet hozzá az egyik legelterjedtebb AI-eszköz

A kínai ipari minisztérium kiberbiztonsági platformja szerdán arra figyelmeztetett, hogy súlyos biztonsági kockázatot jelentő, úgynevezett "hátsó kaput" (backdoor) azonosítottak az Anthropic AI-alapuló kódolóeszközében, a Claude Code-ban. A kínai hatóság szerint a szoftver a felhasználók beleegyezése nélkül is képes érzékeny adatokat továbbítani. Az Anthropic reakciójában elutasította a vádakat és elmondta, hogy a kapuként leírt megoldást valójában egy védelmi mechanizmus.

A kínai Nemzeti Sebezhetőségi Adatbázis a WeChat-csatornáján megosztott közleményében

azt állítja, hogy a Claude Code egy olyan beépített megfigyelő funkciót tartalmaz, amely a felhasználók hozzájárulása nélkül képes érzékeny információkat megszerezni.

A riasztás a Claude Code 2.1.91 és 2.1.196 közötti verzióit érinti. Az adatbázis üzemeltetői azt javasolják a vállalatoknak és a felhasználóknak, hogy haladéktalanul vizsgálják át a rendszereiket, és távolítsák el a sebezhető verziókat, vagy frissítsenek a legfrissebb, biztonságos változatra, amelyből már törölték a kifogásolt kódrészletet.

A felhívás emellett

arra ösztönzi a szervezeteket, hogy szigorítsák a fejlesztői eszközök külső hálózati hozzáférésének ellenőrzését,

valamint fokozzák az adatforgalom felügyeletét a kulcsfontosságú üzleti hálózatokon, megelőzve ezzel a bizalmas információk jogosulatlan kiszivárgását.

A Reuters múlt heti beszámolója szerint a kínai Alibaba már meg is tiltotta a munkatársainak a Claude Code munkahelyi használatát, miután a szoftver olyan funkcióival hívta fel magára a figyelmet, amelyek alkalmasak lehetnek a Kínához köthető felhasználók azonosítására.

Az Anthropic reakciójában közölte, hogy

a "hátsó kapuként" leírt megoldás valójában egy kísérleti jellegű, a visszaélések megelőzésére szolgáló védelmi mechanizmus,

és hozzátette, hogy a Claude szolgáltatásai Kínában hivatalosan egyébként sem érhetők el.

Forrás: Reuters

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