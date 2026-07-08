Lövi egymást az USA és Irán - Száguld az olajár, reagálnak a piacok

Azzal, hogy a Brent árfolyama 1 százalékos pluszban van már és tegnap délután óta közel 6 százalékot emelkedett, most egészen június 24-e óta nem látott szinten jár a hordónkénti árszint.

A júliusi 70,2 dolláros mélyponthoz képest 9 százalékkal van most ugyan magasabban a jegyzés, de ez még mindig

37 százalékkal alacsonyabban van az áprilisi 120,6 dolláros csúcshoz viszonyítva.