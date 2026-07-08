Mutatjuk, melyik hazai részvényekért őrülnek most meg a profi befektetők

Július elején ismét elkészítette havi rendszerességű alapkezelői felmérését a Portfolio, amelyben a magyar részvénypiac és a forint kilátásairól kérdeztük meg a profi befektetőket, a történelmi csúcson lévő BUX index és az erős forint közepette. Mutatjuk azt is, hogy melyek most a válaszadók kedvenc hazai részvényei és melyek a leginkább alulsúlyozott magyar papírok.

Közel 4 százalékos emelkedéssel zárta júniust a BUX index, miközben az iráni háború, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozások és kérdőjelek formálták a hangulatot a világ tőzsdéin. A BUX a napokban történelmi csúcsot is döntött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Havi rendszeres felmérésünkben ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket, hogy mik a várakozásaik a magyar részvénypiacra és a forintárfolyam alakulására, hogy melyek a kedvenc részvényeik és a legkevésbé kedvelt papírjaik.

Júliusi felmérésünk válaszadói: Apelso Capital, Accorde Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, OTP Alapkezelő.