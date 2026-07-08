Mutatjuk, melyik hazai részvényekért őrülnek most meg a profi befektetők

Közel 4 százalékos emelkedéssel zárta júniust a BUX index, miközben az iráni háború, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozások és kérdőjelek formálták a hangulatot a világ tőzsdéin. A BUX a napokban történelmi csúcsot is döntött.
Havi rendszeres felmérésünkben ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket, hogy mik a várakozásaik a magyar részvénypiacra és a forintárfolyam alakulására, hogy melyek a kedvenc részvényeik és a legkevésbé kedvelt papírjaik.
Júliusi felmérésünk válaszadói: Apelso Capital, Accorde Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, OTP Alapkezelő.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés