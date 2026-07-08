Napokon belül jön a legújabb OpenAI csúcsmodell, a GPT-5.6

Az OpenAI csütörtökön nyilvánosan is elérhetővé teszi eddigi legfejlettebb modelljét, a GPT-5.6-ot, miután annak bevezetését a múlt hónapban az amerikai kormány kérésére elhalasztotta. A háttérben nemzetbiztonsági aggályok álltak, mivel a hatóságok attól tartottak, hogy a nagy teljesítményű mesterséges intelligenciával visszaélhetnek.

A lépésre nem sokkal azután kerül sor, hogy Washington a múlt héten feloldotta az Anthropic legújabb, Fable és Mythos nevű modelljeire vonatkozó korlátozásokat. A vállalatot alig három héttel korábban kötelezték arra, hogy

nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva függessze fel a hozzáférést ezekhez a rendszerekhez.

Az amerikai kormány az utóbbi időben szigorúbban ellenőrzi a fejlett mesterségesintelligencia-modellek megjelenését, hogy időben azonosítsa a lehetséges veszélyeket. Az aggodalmak fő oka, hogy a technológiát katonai vagy hírszerzési célokra használhatja fel Kína, Oroszország vagy más, kockázatosnak ítélt állam.

Az Axios értesülései szerint az amerikai kereskedelmi minisztérium a GPT-5.6 széles körű bevezetését hagyta jóvá, miután további kormányzati teszteket végeztek a fejlett modellekre vonatkozó új felügyeleti keretrendszer alapján. Korábban az OpenAI a modellhez való hozzáférést egy szűk, ellenőrzött partnerkörre korlátozta, és a tesztelési adatokat megosztotta a hatóságokkal.

A vállalat keddi bejelentése szerint három modellt indít útjára, amelyek a GPT-5.6 Sol, a Terra és a Luna nevet viselik. A Sol az OpenAI eddigi legfejlettebb rendszere, a Terra a középkategóriás, kedvezőbb árú változat, míg a Luna a leginkább költséghatékony megoldást jelenti.

A szigorúbb ellenőrzés Donald Trump elnök egyik végrehajtási rendeletével kezdődött, amely egy olyan önkéntes keretrendszert hozott létre, amelynek értelmében a mesterségesintelligencia-fejlesztők legfeljebb 30 napra átadhatják legfejlettebb modelljeiket az amerikai kormánynak tesztelésre, mielőtt a megbízható partnerek számára elérhetővé tennék azokat. Az Anthropic ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy "valószínűleg lehetetlen" bármely AI-modellt teljesen ellenállóvá tenni a korlátozások megkerülésével szemben.

Forrás: Reuters

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