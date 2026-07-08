Száguld az olajár, nyomás alatt a tech-részvények

Portfolio 2026. július 08. 07:19

Tegnap az amerikai tőzsdéken adták a tech-papírokat, ezt követően az ázsiai tőzsdéken felemás a hangulat ma reggel, de a dél-koreai tőzsde ezúttal is látványosan kilóg lefelé a sorból. Ez azt vetíti előre, hogy a világ többi pontján is fokozódhat a technológiai cégekre nehezedő nyomás. Eközben ismét lőni kezdte egymást az USA és Irán, ennek hatására pedig meredeken emelkedni kezdett az olajár.



Ami a gazdasági eseményeket illeti, az Egyesült Államokból a jelzáloghitel-igénylések mellett este a Federal Reserve legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve érkezik. A dokumentumból a befektetők arra kereshetnek választ, hogyan értékelik a döntéshozók az inflációs és munkaerőpiaci folyamatokat, illetve mekkora támogatottsága lehet egy későbbi kamatváltoztatásnak.