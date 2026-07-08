Száguld az olajár, nyomás alatt a tech-részvények

Ami a gazdasági eseményeket illeti, az Egyesült Államokból a jelzáloghitel-igénylések mellett este a Federal Reserve legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve érkezik. A dokumentumból a befektetők arra kereshetnek választ, hogyan értékelik a döntéshozók az inflációs és munkaerőpiaci folyamatokat, illetve mekkora támogatottsága lehet egy későbbi kamatváltoztatásnak.
Tovább száguld az olajár
A globális benchmarknak számító Brent hordónkénti jegyzése 1,1 százalékos pluszban áll ma reggel. Tegnap délután óta pedig már mintegy 5,5 százalékkal került feljebb az árfolyam, miután ismét lőni kezdte egymást az Egyesült Államok és Irán.
Nyomás alatt a koreai tőzsde
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,8 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,47 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,73 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,66 százalékos mínuszban van. A dél-koreai KOSPI index pedig mintegy 5,1 százalékos esésben van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,5 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,22 százalékot eshet, míg a FTSE 0,28 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,14 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,03 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,06 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma az MNB a lakossági jelzáloghitelek első negyedéves hitelfedezeti mutatóiról közöl adatokat, a Pénzügyminisztérium pedig nyilvánosságra hozza a júniusi államháztartási jelentést. Az Egyesült Államokból a jelzáloghitel-igénylések mellett este a Federal Reserve legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve érkezik. A dokumentumból a befektetők arra kereshetnek választ, hogyan értékelik a döntéshozók az inflációs és munkaerőpiaci folyamatokat, illetve mekkora támogatottsága lehet egy későbbi kamatváltoztatásnak.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 8,3 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 24,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 24,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 925,15
|-0,2%
|1,2%
|4,0%
|10,1%
|19,2%
|52,6%
|S&P 500
|7 503,85
|-0,4%
|0,1%
|1,6%
|9,6%
|20,4%
|72,2%
|Nasdaq
|29 173,02
|-1,8%
|-3,6%
|0,7%
|15,5%
|28,6%
|97,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 256,96
|-2,1%
|-2,6%
|2,5%
|35,6%
|72,4%
|140,6%
|Hang Seng
|23 496,89
|-0,5%
|2,7%
|-5,9%
|-8,3%
|-1,6%
|-16,0%
|CSI 300
|4 792,26
|-1,0%
|-3,8%
|-0,5%
|3,5%
|20,9%
|-6,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 465,25
|-1,4%
|1,9%
|2,9%
|4,0%
|5,8%
|62,3%
|CAC
|8 436,24
|-0,5%
|0,4%
|2,7%
|3,5%
|9,2%
|29,2%
|FTSE
|10 665,88
|0,1%
|1,6%
|2,9%
|7,4%
|21,1%
|49,2%
|FTSE MIB
|52 455,44
|-1,0%
|1,5%
|5,1%
|16,7%
|31,4%
|107,5%
|IBEX
|19 640,2
|-0,2%
|0,9%
|7,1%
|13,5%
|39,5%
|121,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|141 691,8
|-1,3%
|1,3%
|6,0%
|27,6%
|42,5%
|197,8%
|ATX
|6 488,23
|-1,2%
|0,4%
|6,6%
|21,8%
|47,2%
|88,7%
|PX
|2 613,26
|-0,1%
|1,8%
|3,4%
|-2,7%
|21,4%
|125,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 790
|-2,4%
|-0,3%
|12,3%
|30,5%
|63,5%
|190,7%
|Mol
|3 894
|-1,1%
|5,2%
|-0,4%
|32,4%
|30,6%
|62,1%
|Richter
|12 280
|-0,2%
|1,9%
|3,0%
|24,5%
|22,3%
|51,0%
|Magyar Telekom
|2 674
|-0,1%
|0,9%
|1,5%
|49,2%
|50,1%
|529,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|71,53
|2,8%
|1,4%
|-24,2%
|24,9%
|3,4%
|-0,9%
|Brent
|72,01
|0,0%
|-1,3%
|-22,7%
|18,3%
|3,4%
|-2,0%
|Arany
|4 148,8
|0,2%
|2,8%
|-4,7%
|-4,1%
|25,0%
|130,0%
|Devizák
|EURHUF
|354,5750
|0,2%
|-0,4%
|-0,3%
|-7,6%
|-11,3%
|-0,7%
|USDHUF
|310,1194
|0,1%
|-0,4%
|0,8%
|-5,1%
|-8,9%
|2,5%
|GBPHUF
|416,0950
|0,5%
|0,8%
|1,1%
|-5,6%
|-10,4%
|-0,4%
|EURUSD
|1,1434
|0,1%
|0,0%
|-1,1%
|-2,6%
|-2,6%
|-3,1%
|USDJPY
|162,3600
|0,0%
|-0,1%
|1,3%
|3,6%
|11,4%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3380
|0,2%
|0,8%
|-0,1%
|-0,5%
|-1,9%
|-2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 311,3
|-1,1%
|8,2%
|3,7%
|-28,6%
|-41,5%
|86,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,54
|1,7%
|2,4%
|0,0%
|9,1%
|3,7%
|244,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,99
|1,4%
|4,3%
|-1,6%
|4,4%
|14,6%
|-997,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,12
|0,8%
|0,7%
|-7,2%
|-25,5%
|-27,2%
|74,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: manusapon kasosod
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