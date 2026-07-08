Több száz embert bocsát el az Allianz Európa-szerte a mesterséges intelligencia miatt

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Tomas Kunzmann, a leányvállalat vezérigazgatója egy müncheni rendezvényen elmondta, hogy

a létszámcsökkentést elsősorban végkielégítésekkel, korengedményes nyugdíjazással és egyéb hasonló megállapodásokkal tervezik végrehajtani.

Az elmúlt fél évben a társaság folyamatosan egyeztetett az üzemi tanácsokkal, önkéntes távozási programokat pedig Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, valamint a Benelux-államokban hirdettek meg.

A több mint 22 ezer munkavállalót foglalkoztató Allianz Partners korábban már jelezte, hogy a mesterséges intelligencián alapuló átalakítások érinthetik a foglalkoztatotti létszámot, most azonban már kifejezetten ezt a technológiát jelölték meg a leépítések közvetlen okaként.

A mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásai miatti aggodalmak világszerte növekednek, miközben hatalmas tőke áramlik a technológiai fejlesztésekbe. A Bloomberg Economics becslése szerint a fejlett gazdaságokban a dolgozók mintegy 27 százalékát érintheti érdemben az új technológia elterjedése.

Hasonló lépésre készül a Munich Re közvetlen biztosítási ága, az Ergo is, amely részben a mesterséges intelligencia szélesebb körű alkalmazása miatt körülbelül ezer állás megszüntetését tervezi Németországban.

Kunzmann a leépítések kapcsán kiemelte, hogy az érintett kollégákkal méltányosan járnak el.

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