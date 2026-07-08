ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
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FONTOS Kimondta Trump a támadások után: összeomlott a békefolyamat, nem akar tárgyalni az iszlám köztársasággal
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket
Üzlet

Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket

Portfolio
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Tegnap az amerikai tőzsdéken elsősorban a technológiai részvényeket adták, ezt követően Ázsiában felemás a hangulat, a dél-koreai tőzsde pedig ezúttal is látványosan alulteljesít. Mindez arra utal, hogy a technológiai szektoron tovább erősödhet az eladói nyomás világszerte.

A figyelem azonban ma elsősorban a Közel-Keletre irányul: az Egyesült Államok és Irán között ismét kiéleződött a konfliktus, melynek hatására meredeken emelkedik az olaj és a földgáz ára is. A feszültség tovább erősödik délelőtt, miután Donald Trump bejelentette, hogy az elmúlt órák eseményeinek hatására az Iránnal kötött egyetértési memorandum érvényét vesztette.

Gazdasági események szempontjából az Egyesült Államokban a jelzáloghitel-igénylések mellett este a Federal Reserve legutóbbi kamatülésének jegyzőkönyve érkezik, amelyből a befektetők a kamatpályával kapcsolatos új jelzéseket próbálhatják kiolvasni.
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Egyhavi csúcson a földgáz ára

A TTF megawattóránkénti jegyzése 5,1 százalékos emelkedésben áll már szerda délelőtt, ezzel közel 1 hónapos csúcsra ugrott az árfolyam.

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Egyre lejjebb Európa

Trump bejelentése után a DAX már 1,2, a CAC 1, a FTSE pedig 0,9 százalékos mínuszban áll.

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Ütik a fémeket

Trump szavainak hatására az arany és az ezüst árfolyama is lefelé vette az irányt. Alig pár perc leforgása alatt az arany 0,8, az ezüst pedig 1,7 százalékot veszített értékéből.

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Tovább emelkedik az olajár

A Brent árfolyama már átlépte a 77 dolláros hordónkénti árszintet is, miután az elnök úgy fogalmazott, hogy az elmúlt órák eseményeinek hatására,

véget ért az Iránnal kötött egyetértési memorandum.

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Értékes vételi lehetőséget találtunk ebben a magyar részvényben

Az utóbbi időben több izgalmas, nagy hozamlehetőséggel rendelkező magyar részvényre hívtuk fel előfizetőink figyelmét. Most egy olyan hazai papírral foglalkozunk, amelyben a mostani szinteken igencsak értékes vételi lehetőség alakult ki. Lássuk is, hogy melyik ez a részvény!

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Értékes vételi lehetőséget találtunk ebben a magyar részvényben
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Nem javul a hangulat

A nyitás után közel 1 órával sem látni fordulat jeleit az európai tőzsdéken. A vezető indexek közül a DAX továbbra is 1,1, a CAC 0,8, a FTSE pedig 0,7 százalékos mínuszban van.

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Esés Európában

A nyitást követően a vezető indexek közül a német DAX 1,1, a francia CAC 0,9, az angol FTSE pedig 0,8 százalékos mínuszban nyitott.

A magyar tőzsdén mérsékelt hangulatromlás látható: 0,3 százalékos eséssel kezdte a napot a BUX.

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Így reagált a magyar tőzsde az iráni eseményekre

Eséssel indult a nap a magyar tőzsdén. A nagypapírok közül a Mol árfolyama van csak pluszban az olajár emelkedésnek köszönhetően, míg legrosszabbul a Magyar Telekom áll.

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Így reagált a magyar tőzsde az iráni eseményekre
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Mit jelent a mostani olajár-emelkedés?

Azzal, hogy a Brent árfolyama 1 százalékos pluszban van már és tegnap délután óta közel 6 százalékot emelkedett, most egészen június 24-e óta nem látott szinten jár a hordónkénti árszint.

A júliusi 70,2 dolláros mélyponthoz képest 9 százalékkal van most ugyan magasabban a jegyzés, de ez még mindig

37 százalékkal alacsonyabban van az áprilisi 120,6 dolláros csúcshoz viszonyítva.

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Hivatalos: külföldi piacra lépett a CIG Pannónia

Megtörtént a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és leánycége, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (EMABIT) tagállami fióktelepének a bejegyzése Szlovákiában – közölte a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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Hivatalos: külföldi piacra lépett a CIG Pannónia
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Visszafordulnak a hajók a Hormuzi-szorosnál, újra megbénulhat a kulcsfontosságú útvonal

A hajókövetési adatok szerint legalább négy olaj- és gázszállító tartályhajó fordult vissza, miközben megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson. A stratégiai fontosságú vízi úton végrehajtott újabb támadások jelentősen fokozták a biztonsági aggodalmakat.

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Visszafordulnak a hajók a Hormuzi-szorosnál, újra megbénulhat a kulcsfontosságú útvonal
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Tovább száguld az olajár

A globális benchmarknak számító Brent hordónkénti jegyzése 1,1 százalékos pluszban áll ma reggel. Tegnap délután óta pedig már mintegy 5,5 százalékkal került feljebb az árfolyam, miután ismét lőni kezdte egymást az Egyesült Államok és Irán.

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Nyomás alatt a koreai tőzsde

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,4 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,8 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,47 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,73 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,66 százalékos mínuszban van. A dél-koreai KOSPI index pedig mintegy 5,1 százalékos esésben van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,5 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,22 százalékot eshet, míg a FTSE 0,28 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,14 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,03 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,06 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB a lakossági jelzáloghitelek első negyedéves hitelfedezeti mutatóiról közöl adatokat, a Pénzügyminisztérium pedig nyilvánosságra hozza a júniusi államháztartási jelentést. Az Egyesült Államokból a jelzáloghitel-igénylések mellett este a Federal Reserve legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve érkezik. A dokumentumból a befektetők arra kereshetnek választ, hogyan értékelik a döntéshozók az inflációs és munkaerőpiaci folyamatokat, illetve mekkora támogatottsága lehet egy későbbi kamatváltoztatásnak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 8,3 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 24,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 24,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 925,15 -0,2% 1,2% 4,0% 10,1% 19,2% 52,6%
S&P 500 7 503,85 -0,4% 0,1% 1,6% 9,6% 20,4% 72,2%
Nasdaq 29 173,02 -1,8% -3,6% 0,7% 15,5% 28,6% 97,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 68 256,96 -2,1% -2,6% 2,5% 35,6% 72,4% 140,6%
Hang Seng 23 496,89 -0,5% 2,7% -5,9% -8,3% -1,6% -16,0%
CSI 300 4 792,26 -1,0% -3,8% -0,5% 3,5% 20,9% -6,8%
Európai részvényindexek              
DAX 25 465,25 -1,4% 1,9% 2,9% 4,0% 5,8% 62,3%
CAC 8 436,24 -0,5% 0,4% 2,7% 3,5% 9,2% 29,2%
FTSE 10 665,88 0,1% 1,6% 2,9% 7,4% 21,1% 49,2%
FTSE MIB 52 455,44 -1,0% 1,5% 5,1% 16,7% 31,4% 107,5%
IBEX 19 640,2 -0,2% 0,9% 7,1% 13,5% 39,5% 121,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 141 691,8 -1,3% 1,3% 6,0% 27,6% 42,5% 197,8%
ATX 6 488,23 -1,2% 0,4% 6,6% 21,8% 47,2% 88,7%
PX 2 613,26 -0,1% 1,8% 3,4% -2,7% 21,4% 125,7%
Magyar blue chipek              
OTP 45 790 -2,4% -0,3% 12,3% 30,5% 63,5% 190,7%
Mol 3 894 -1,1% 5,2% -0,4% 32,4% 30,6% 62,1%
Richter 12 280 -0,2% 1,9% 3,0% 24,5% 22,3% 51,0%
Magyar Telekom 2 674 -0,1% 0,9% 1,5% 49,2% 50,1% 529,2%
Nyersanyagok              
WTI 71,53 2,8% 1,4% -24,2% 24,9% 3,4% -0,9%
Brent 72,01 0,0% -1,3% -22,7% 18,3% 3,4% -2,0%
Arany 4 148,8 0,2% 2,8% -4,7% -4,1% 25,0% 130,0%
Devizák              
EURHUF 354,5750 0,2% -0,4% -0,3% -7,6% -11,3% -0,7%
USDHUF 310,1194 0,1% -0,4% 0,8% -5,1% -8,9% 2,5%
GBPHUF 416,0950 0,5% 0,8% 1,1% -5,6% -10,4% -0,4%
EURUSD 1,1434 0,1% 0,0% -1,1% -2,6% -2,6% -3,1%
USDJPY 162,3600 0,0% -0,1% 1,3% 3,6% 11,4% 46,7%
GBPUSD 1,3380 0,2% 0,8% -0,1% -0,5% -1,9% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 311,3 -1,1% 8,2% 3,7% -28,6% -41,5% 86,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,54 1,7% 2,4% 0,0% 9,1% 3,7% 244,0%
10 éves német állampapírhozam 2,99 1,4% 4,3% -1,6% 4,4% 14,6% -997,0%
10 éves magyar állampapírhozam 5,12 0,8% 0,7% -7,2% -25,5% -27,2% 74,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: manusapon kasosod

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Mutatjuk, melyik hazai részvényekért őrülnek most meg a profi befektetők

Július elején ismét elkészítette havi rendszerességű alapkezelői felmérését a Portfolio, amelyben a magyar részvénypiac és a forint kilátásairól kérdeztük meg a profi befektetőket, a történelmi csúcson lévő BUX index és az erős forint közepette. Mutatjuk azt is, hogy melyek most a válaszadók kedvenc hazai részvényei és melyek a leginkább alulsúlyozott magyar papírok.

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Mutatjuk, melyik hazai részvényekért őrülnek most meg a profi befektetők

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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