Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Ugrott az olaj, ütötték a tőzsdéket

Az elmúlt napok nagy vesztesei a technológiai részvények voltak, most azonban a Nasdaq vezetésével próbálkoznak visszapattanással az amerikai tőzsdék.

Így a technológiai részvényeket tömörítő index már csak 0,1, az S&P 500 0,4, a Dow pedig mintegy 0,8 százalékos esésben van.