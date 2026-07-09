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A történelem egyik legnagyobb bukása figyelmezteti a befektetőket

A mesterséges intelligencia és az űrutazás korában a radikálisan új technológiák pénzügyi eufóriája sokszor vakfoltra teszi a befektetőket, akik hajlamosak elfelejteni a gazdaság örök törvényszerűségeit. A történelem egyik legmeghatározóbb, a mai tech-óriások és a SpaceX tőzsdei súlyát is messze elhomályosító IPO-ja évtizedes leckét ad a piacoknak. Vajon a mostani tech-boom a 19. századi vasútépítési láz keserves végjátékát ismétli meg, vagy egy hosszabb, békésebb konszolidáció előtt állunk?
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Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A radikálisan új technológiák – a mesterséges intelligencia, az űrutazás és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrák, hogy csak néhányat említsünk – pénzügyi következményeivel kapcsolatos kérdések valóságos analógia-áradatot indítottak el. Vajon az 1870-es évek vasútépítési fellendülésének megismétlődéséről van szó, amely az 1880-as években keserves véget ért?

Vagy inkább az 1890-es évek villamosítási fellendülésének ismétléséről, amely simán zajlott le, de három évtizedig tartott, mire lejátszódott?

Egyetlen analógia sem tökéletes. Nem is kell annak lennie: a legértékesebb tanulságok gyakran éppúgy abból fakadnak, miben különböznek az előzmények a vizsgált esettől, mint abból, miben hasonlítanak rá.

Amire választ kaphat cikkünkben:

  • A SpaceX IPO-ját is felülmúlta – hatalmas bukás lett.
  • Mi okozza a korlátlan bizalmat a piacokon?
  • Mi történhet, amikor az eufória alábbhagy?
  • Milyen örök érvényű tanulságokat kaphatnak a befektetők?

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