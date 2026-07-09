A történelem egyik legnagyobb bukása figyelmezteti a befektetőket

A radikálisan új technológiák – a mesterséges intelligencia, az űrutazás és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrák, hogy csak néhányat említsünk – pénzügyi következményeivel kapcsolatos kérdések valóságos analógia-áradatot indítottak el. Vajon az 1870-es évek vasútépítési fellendülésének megismétlődéséről van szó, amely az 1880-as években keserves véget ért?
Vagy inkább az 1890-es évek villamosítási fellendülésének ismétléséről, amely simán zajlott le, de három évtizedig tartott, mire lejátszódott?
Egyetlen analógia sem tökéletes. Nem is kell annak lennie: a legértékesebb tanulságok gyakran éppúgy abból fakadnak, miben különböznek az előzmények a vizsgált esettől, mint abból, miben hasonlítanak rá.
Amire választ kaphat cikkünkben:
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