Fontos bizonyítékok megsemmisítésével, hazudozással vádolják az OpenAI-t

A beadvány szerint az OpenAI korábban azt állította a bíróságnak, hogy nem képes átvizsgálni nagy nyelvi modelljeit a szerzői joggal védett tartalmak kiszűrése érdekében, miközben eltitkolta, hogy ezt valójában már meg is tette – még azelőtt, hogy az első felperes újságkiadó benyújtotta volna a keresetét.
A lapok azt is állítják, hogy az OpenAI
több milliárd releváns ChatGPT-beszélgetést törölt vagy tett kereshetetlenné.
Emiatt szankciók kiszabását kérik, többek között az ügyvédi költségeik megtérítését, valamint annak bírósági kimondását, hogy a cég csevegési naplói bizonyítják a szerzői joggal védett művek jogosulatlan felhasználását.
A pert eredetileg a New York Times indította el 2023-ban. A kiadó azzal vádolta meg az OpenAI-t és annak legnagyobb pénzügyi támogatóját, a Microsoftot, hogy engedély nélkül használtak fel több millió cikket a ChatGPT chatbot mögött álló nagy nyelvi modell betanításához.
Az ügy nem egyedi eset, hiszen számos szerző, képzőművész és lemezkiadó indított már keresetet olyan technológiai vállalatok ellen, mint az OpenAI, az Anthropic és a Meta. A felperesek mindannyian arra hivatkoznak, hogy a cégek jogosulatlanul használták fel a szellemi termékeiket az MI-rendszerek tanításához.
Az OpenAI több mint két éven át hazudott a Timesnak, a Daily News felpereseinek, a nyilvánosságnak és a bíróságnak
– fogalmazott Ian Crosby, a New York Times vezető ügyvédje. Elmondása szerint a vállalat azt állította, hogy a ChatGPT generált válaszainak átvizsgálása kivitelezhetetlen, aránytalanul nagy terhet jelentene, és sértené a felhasználók magánélethez fűződő jogait, miközben elhallgatta, hogy ilyen kereséseket valójában már végrehajtott. A lapok beadványa szerint a cég egyik alkalmazottja később elismerte, hogy az OpenAI több vizsgálatot is végzett a felperesek tartalmaira vonatkozóan.
Forrás: Reuters
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