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Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Üzlet

Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
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Péntektől sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem módosul, írja a holtankoljak.

Az elmúlt napok árváltozásait követően

most változatlan beszerzési árakkal számolhatnak a hazai töltőállomások.

A jelenlegi országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2026.07.09-én):

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 608 Ft/liter
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