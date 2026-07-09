Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Az elmúlt napok árváltozásait követően
most változatlan beszerzési árakkal számolhatnak a hazai töltőállomások.
A jelenlegi országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2026.07.09-én):
- 95-ös benzin: 587 Ft/liter
- Gázolaj: 608 Ft/liter
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