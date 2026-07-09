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Jó volt a hangulat Amerikában, pluszban zártak a tőzsdék
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Jó volt a hangulat Amerikában, pluszban zártak a tőzsdék

Portfolio
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Nagy esés volt szerdán az európai tőzsdéken, a rossz hangulat aztán átterjedt az amerikai részvénypiacokra is, igaz, ott nap végére már megérkezett a fordulat, és végül a napi mélypontoknál magasabban tudtak zárni a vezető amerikai részvényindexek. Ázsiában ma reggel vegyes a hangulat, de a főbb indexek közül a japán Nikkei és a dél-koreai Kospi is emelkedni tudott. Az európai részvénypiacokon mérsékelt emelkedéssel indul a nap. A befektetők elsősorban az iráni eseményekre figyelnek, ami újabb eszkaláció felé indult az elmúlt órákban, amire világszerte estek a részvénypiacok, emelkedett az olajár. Az amerikai tőzsdéken jó hangulatban zajlik a kereskedés.
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Pluszban zárt Amerika

Kitartott a jó hangulat, a vezető amerikai indexek közül a Dow Jones 0,3, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,3%-kal került feljebb.

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Kitart a jó hangulat

A vezető amerikai indexek közül a Dow 0,4, az S&P 500 0,8 százalékos emelkedést jelez, az elsősorban technológiai cégeket tömörítő Nasdaq viszont szárnyal, 1,3%-os emelekedést mutat.

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Emelkedik Amerika

A vezető amerikai indexek a tőzsdei kereskedés derekán emelkedést jeleznek: a Dow Jones 0,3, az S&P 500 0,6, a Nasdaq pedig 0,8 százalékkal került feljebb.

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Az OTP húzta a magyar tőzsdét

A nagy nemzetközi hangulatjavulás egyik legnagyobb nyertese a magyar tőzsde és a forint volt. A BUX 1,3 százalékot emelkedett.

A blue chipek közül az OTP 2,4, a Mol pedig 1,3 százalékos pluszban zárt. Ezzel szemben a Richter és a Magyar Telekom árfolyama is stagnált.

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Szárnyal a Micron

A Micron 7,5 százalékot emelkedett, miután a cég arról számolt be, hogy akár 3 milliárd dollárt is befektet az amerikai félvezető-ellátási lánc megerősítésébe.

A vállalat emellett 2035-ig több mint 250 milliárd dollárra emelte az Egyesült Államokban tervezett beruházásainak összértékét, amely várakozásai szerint több mint 90 ezer új munkahelyet teremt majd.

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Kis pluszok az USA-ban

A Nasdaq és az S&P 500 0,1-0,1 százalékos pluszban kezdett, míg a Dow stagnál a nyitást követő percekben.

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Idén a nigériai részvénypiac a világbajnok!

Nigéria vette át a vezetést a világ legjobban teljesítő részvénypiacai között. A nyugat-afrikai ország tőzsdéje dollárban számolva már megelőzte a korábbi éllovas Dél Koreát, amelynek piacát az AI részvények körüli bizonytalanság és a befektetői hangulat romlása húzta vissza.

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Idén a nigériai részvénypiac a világbajnok!
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Bóvliba vágták a Harley Davidsont, az olcsóbb motorjai miatt

Befektetésre nem ajánlott, bóvli kategóriába sorolta a Harley Davidsont az S&P Global Ratings. A hitelminősítő szerint a vállalat új stratégiája ugyan növelheti az eladásokat, de éveken át nyomás alatt tarthatja a nyereségességet.

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Bóvliba vágták a Harley Davidsont, az olcsóbb motorjai miatt
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Amerikában gyengélkedik, külföldön erősödik a Pepsi

A vártnál nagyobb árbevételt ért el a Pepsi a második negyedévben, de Észak-Amerikában továbbra is óvatosan költenek a fogyasztók. A vállalat szerint a gazdasági bizonytalanság és az ismét emelkedő üzemanyagárak visszafogták a keresletet, miközben a nemzetközi piacok továbbra is erős növekedést mutattak.

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Amerikában gyengélkedik, külföldön erősödik a Pepsi
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Kiemelkedik a mezőnyből a BUX

A kereskedés idő feléhez közeledve kezdenek elolvadni a pluszok a nyugat-európai tőzsdéken, a német és a francia részvénypiac már csak 0,3 százalék pluszban áll. A magyar tőzsde viszont kiemelkedően teljesít, 0,9 százalékot emelkedett a BUX index, ami mögött elsősorban az OTP és a Mol egy százalék fölötti emelkedése áll.

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Elon Musk megúszta 1,5 millió dollárral a Twitter részvényei miatt indult pert

A Bloomberg beszámolója szerint egy amerikai bíróság jóváhagyta azt a megállapodást, amelynek értelmében Elon Musk 1,5 millió dolláros bírságot fizet az amerikai tőzsdefelügyeletnek. A bíró ugyan komoly fenntartásokat fogalmazott meg az egyezséggel kapcsolatban, végül mégis elfogadta azt.

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Elon Musk megúszta 1,5 millió dollárral a Twitter részvényei miatt indult pert
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10 százalékot esett az AstraZeneca

Az AstraZeneca bejelentette, hogy a Ionis Pharmaceuticals vállalattal közösen fejlesztett Wainua nevű gyógyszerük III. fázisú CARDIO-TTRansform klinikai vizsgálata nem érte el az elsődleges hatékonysági végpontot.

A vizsgálatban azt nézték, hogy a gyógyszer képes-e csökkenteni a szív- és érrendszeri halálozást, illetve az ismétlődő szív-érrendszeri eseményeket a transthyretin okozta amiloid kardiomiopátiában (ATTR-CM) szenvedő betegek körében, legfeljebb 140 hetes követés során. A placebohoz képest nem sikerült statisztikailag igazolni ezt az előnyt.

A hírre közel 10 százalékot esett a cég részvényárfolyama.

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Kis pluszok az európai részvénypiacokon

A tegnapi nagy esés után mérsékelt emelkedéssel indult a kereskedés a vezető nyugat-európai tőzsdéken. A német DAX és a francia CAC is 0,6 százalékot erősödött. Az emelkedésben az élen, az elmúlt napokban jelentős eladói nyomás alá került technológiai és mesterséges intelligencia kapcsolt sztorik állnak.

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A tegnapi esés után stabilizálódik a BUX index

A vezető magyar részvényindex értéke nagyjából a szerdai záróérték körül mozog a nyitást követő percekben. Az OTP emelkedik, a Magyar Telekom stagnál, a Mol és a Richter pedig kismértékben esik.

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Történelmi mélyponton a SpaceX

Elfogyott a SpaceX tőzsdei debütálását övező eufória, a részvény árfolyama már a bevezetéskori nyitóár alá esett, annak ellenére, hogy időközben bekerült a Nasdaq indexbe, ami elvileg plusz keresletet generál a papír iránt. A befektetők figyelme egyre inkább a következő hónapokban lejáró lock-up időszakokra irányul, amikor korábbi tulajdonosok jelentős mennyiségű részvényt dobhatnak piacra, növelve az eladói nyomást.

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Történelmi mélyponton a SpaceX
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Emelkedéssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,64 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,79 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,12 százalékot emelkedhet, a CAC 0,88 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,36 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,16 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,21 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,22 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma Németország májusi külkereskedelmi mérlege, valamint a japán gépipari rendelésállomány kerül napvilágra. Délután az amerikai heti munkanélkülisegély-kérelmek adhatnak újabb jelzést arról, hogy a gyenge júniusi foglalkoztatási jelentés egyszeri megtorpanást vagy tartósabb munkaerőpiaci lassulást jelez-e.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 30,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 348,39 -1,1% 0,1% 3,1% 8,9% 18,3% 52,1%
S&P 500 7 482,71 -0,3% 0,0% 1,0% 9,3% 20,2% 73,2%
Nasdaq 29 252,56 0,3% -1,9% -0,5% 15,9% 28,9% 98,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 819,05 -2,1% -5,2% 4,4% 32,7% 68,4% 137,6%
Hang Seng 24 199,46 3,0% 5,8% -1,9% -5,6% 0,2% -10,9%
CSI 300 4 755,53 -0,8% -4,1% 0,9% 2,7% 18,9% -6,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 897,45 -2,2% -0,6% 1,1% 1,7% 2,9% 61,5%
CAC 8 252,66 -2,2% -1,0% 0,7% 1,3% 6,3% 29,0%
FTSE 10 489,04 -1,7% 0,1% 1,1% 5,6% 18,5% 49,2%
FTSE MIB 51 817,25 -1,2% 0,4% 3,2% 15,3% 29,0% 110,3%
IBEX 19 104,3 -2,7% -1,6% 4,8% 10,4% 35,7% 120,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 140 842,3 -0,6% 1,0% 5,3% 26,8% 42,3% 196,8%
ATX 6 376,56 -1,7% -0,2% 6,2% 19,7% 44,6% 88,2%
PX 2 592,54 -0,8% 0,8% 2,7% -3,5% 20,0% 125,9%
Magyar blue chipek              
OTP 45 350 -1,0% -1,3% 12,3% 29,2% 64,3% 187,3%
Mol 3 948 1,4% 7,6% 0,3% 34,3% 31,6% 66,7%
Richter 12 010 -2,2% -0,9% -1,1% 21,7% 19,1% 47,5%
Magyar Telekom 2 670 -0,1% 1,7% 0,8% 49,0% 51,4% 526,8%
Nyersanyagok              
WTI 74,56 4,2% 6,9% -21,5% 30,2% 7,2% 2,2%
Brent 78,03 5,1% 8,8% -17,2% 28,2% 11,2% 5,1%
Arany 4 034,13 -2,8% -1,2% -6,8% -6,7% 22,5% 124,3%
Devizák              
EURHUF 359,9600 1,5% 1,4% 1,2% -6,2% -10,0% 0,6%
USDHUF 315,5606 1,8% 1,3% 2,4% -3,5% -7,7% 4,5%
GBPHUF 421,8999 1,4% 1,6% 2,5% -4,2% -9,1% 1,4%
EURUSD 1,1407 -0,2% 0,1% -1,2% -2,9% -2,4% -3,8%
USDJPY 161,9150 0,0% -0,3% 1,1% 3,3% 10,2% 47,8%
GBPUSD 1,3372 -0,1% 0,7% 0,2% -0,6% -1,3% -2,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 62 237,84 -1,7% 3,8% -1,3% -29,9% -42,9% 89,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,57 0,6% 2,1% 0,1% 9,7% 3,7% 254,9%
10 éves német állampapírhozam 3,09 3,4% 7,4% 1,0% 7,9% 16,8% -967,7%
10 éves magyar állampapírhozam 5,23 2,1% 3,4% -6,6% -23,9% -26,1% 80,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Sean Gladwell

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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