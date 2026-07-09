Kilőtt a Micron, kapaszkodnak a tőzsdék

A Micron 7,5 százalékot emelkedett, miután a cég arról számolt be, hogy akár 3 milliárd dollárt is befektet az amerikai félvezető-ellátási lánc megerősítésébe.

A vállalat emellett 2035-ig több mint 250 milliárd dollárra emelte az Egyesült Államokban tervezett beruházásainak összértékét, amely várakozásai szerint több mint 90 ezer új munkahelyet teremt majd.