Nagy esés után fordulat jöhet az európai tőzsdéken

Bankmonitor Hogyan érdemes bankot választania a hiteligénylőknek? A hiteleknél egyszerű a döntés: a legolcsóbb a legjobb, hiszen nem kell minőségi kritériumokkal és egyéb paraméterekkel bajlódni. De a legalacsonyabb kamat vagy THM mindig a legkedvezőbb? Hisz

Holdblog Egy ponton már kell az egészséges paranoia A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont

Holdblog Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh

Energiastratégia Intézet Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát? A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.

RSM Blog PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős

Grandio Blog Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re? Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula

Holdblog A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv