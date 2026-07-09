Nagy esés után próbálnak magukhoz térni az európai tőzsdék

Az AstraZeneca bejelentette, hogy a Ionis Pharmaceuticals vállalattal közösen fejlesztett Wainua nevű gyógyszerük III. fázisú CARDIO-TTRansform klinikai vizsgálata nem érte el az elsődleges hatékonysági végpontot.

A vizsgálatban azt nézték, hogy a gyógyszer képes-e csökkenteni a szív- és érrendszeri halálozást, illetve az ismétlődő szív-érrendszeri eseményeket a transthyretin okozta amiloid kardiomiopátiában (ATTR-CM) szenvedő betegek körében, legfeljebb 140 hetes követés során. A placebohoz képest nem sikerült statisztikailag igazolni ezt az előnyt.

A hírre közel 10 százalékot esett a cég részvényárfolyama.