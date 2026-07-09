Óriási átalakulás előtt a pénzvilág: a globális tranzakciókat uraló hálózat lépett szintet

A nemzetközi bankközi üzenetküldést biztosító Swift csütörtökön elindította a blokkláncon alapuló, megosztott főkönyvi rendszerét, amelyhez első körben tizenhét bank, köztük a Citi és a HSBC is csatlakozott. Az új platform célja, hogy lehetővé tegye a napi 24 órás fizetési forgalmat, versenyképes alternatívát kínálva a gyorsan növekvő stabilérme-piaccal szemben.

A belgiumi székhelyű Swift, amely a nemzetközi bankközi üzenetforgalom túlnyomó részét bonyolítja, bejelentette, hogy

az új főkönyv révén a "tokenizált" pénzeszközök – amelyek előnye, hogy meghatározott célokra programozhatók – a hét minden napján, akár hétvégén is mozgathatók lesznek.

A kezdeményezés a hagyományos bankszektor egyik legjelentősebb kísérlete a blokklánc-technológia integrálására, miközben teljes mértékben megőrzi a szabályozó hatóságok által előírt megfelelőségi és működési ellenőrzéseket.

A csatlakozó pénzintézetek között szerepel a UBS, a BNP Paribas, a BNY, a Standard Chartered, az MUFG, az ANZ, a DBS, a Lloyds és a Wells Fargo is. A Swift szerint a bankok részvétele "erős globális keresletet" jelez a rendszer iránt, amely lehetővé teszi a különböző intézmények saját tokenizált fizetési megoldásainak egymás közötti átjárhatóságát.

A mostani indulás az első gyakorlati alkalmazása annak a technológiának, amelyet a Swift tavaly jelentett be. Ez a megoldás utat nyithat az olyan jövőbeli fejlesztések előtt, mint a programozható pénz vagy az úgynevezett AI-ügynöki kereskedelem (agentic commerce), amelyben automatizált rendszerek hajtanak végre fizetéseket és tranzakciókat a felhasználók nevében.

A lépés egyben azt is jelzi, hogy a nagybankok egyre inkább felkészülnek egy olyan jövőre, amelyben a betétek, az eszközök és a kifizetések növekvő arányban jelennek meg tokenizált formában, digitális főkönyveken, miközben mindezt a szabályozott pénzügyi rendszer keretein belül tartják.

A Swift több mint 11 500 bank és pénzügyi szolgáltató határokon átnyúló tranzakcióit támogatja több mint 200 országban. Becslések szerint a rendszeren két-három naponta a teljes globális GDP-nek megfelelő összeg áramlik át. Az új blokklánc-alapú főkönyv a hagyományos pénzügyi intézmények és a 315 milliárd dolláros, jelenleg leginkább a Tether és a Circle által uralt stabilérme-piac közötti élesedő verseny közepette debütált, hiszen a stabilérmék közvetítők nélkül teszik lehetővé a gyors pénzmozgást.

Forrás: Reuters

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