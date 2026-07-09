Történelmi lépésre készül Európa legnagyobb autógyártója: százezer állás és több gyár is veszélyben

A Volkswagen csütörtökön bejelentette, hogy jelentősen szűkíti modellkínálatát és tovább mérsékli gyártási kapacitásait, miután a felügyelőbizottság tárgyalást folytatott a vállalat átfogó átalakításáról.

Európa legnagyobb autógyártójának tájékoztatása szerint

a modellpalettát fokozatosan akár a felére is csökkenthetik, hogy a legjövedelmezőbb piaci szegmensekre fókuszáljanak, miközben a gyártási kapacitást ezzel párhuzamosan évi 9 millió járműre mérsékelik.

Sajtóértesülések szerint Oliver Blume vezérigazgató akár 100 ezer munkahely megszüntetését és négy németországi gyár bezárását is tervezi, ami csütörtökön máris tömeges tiltakozásokat váltott ki a Volkswagen németországi üzemeiben.

A vállalatra a magas belföldi gyártási költségek és a kapacitásfelesleg mellett az egyre élesedő kínai verseny, valamint az esetleges amerikai importvámok is komoly nyomást gyakorolnak. Az autógyártó így minden korábbinál nagyobb kényszer alatt áll, hogy átalakítsa azt az üzleti modellt, amely évtizedeken át biztosította a sikereit.

A 89 éve alapított, Németország egyik legpatinásabb vállalatának számító cégnél kilátásba helyezett gyárbezárások és leépítések egyben Európa legnagyobb gazdaságának nehézségeire is rávilágítanak, mivel az ország egyszerre küzd gyenge növekedéssel, valamint magas munkaerő- és energiaköltségekkel.

A wolfsburgi központban tartott felügyelőbizottsági ülésen Blume a testület befolyásos munkavállalói képviselőivel került szembe, akik mereven ellenzik a mélyrehatóbb megszorításokat az Audit és a Porschét is tömörítő cégcsoportnál.

Forrás: Reuters

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