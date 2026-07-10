Akár 150 milliós bírság is jöhet: létfontosságú határidőt mulasztott el sok cég Magyarországon

A hazai vállalatok többsége határidőre és eredményesen teljesítette a NIS2 kiberbiztonsági irányelv által előírt auditkötelezettségét. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) adatai szerint az érintett, több mint kétezer-ötszáz szervezet jelentős része eleget tett a 2026. június 30-i határidőnek, a mulasztók ugyanakkor figyelmeztetésre és akár 150 millió forintos bírságra is számíthatnak - közölte az SZTFH.

Az SZTFH nyilvántartásában szereplő

2520 auditkötelezett szervezetből 2132 határidőben lefolytatta a kötelező vizsgálatot.

A hatóság eddig 1511 jelentést dolgozott fel, amelyekből kiderül, hogy a cégek túlnyomó többsége sikeresen megfelelt az uniós kiberbiztonsági szabályozásból adódó hazai követelményeknek. Százhetven szervezet a legmagasabb, "elhanyagolható kockázattal megfelelt" minősítést érdemelte ki. Az auditorok visszajelzései alapján a sikeres vizsga legfontosabb tényezője a vezetői elkötelezettség, valamint a megfelelően képzett és naprakész ismeretekkel rendelkező információbiztonsági felelősök alkalmazása volt.

Bár az előírásokat a jogharmonizáció nyomán már 2024. október 18-tól alkalmazni kellett, a tapasztalatok szerint

jelentős számú szervezet még az alapvető bejelentési kötelezettségének sem tett eleget.

A hatóság a közhiteles nyilvántartások adataira támaszkodva azonosítja és regisztrációra szólítja fel ezeket a cégeket. Azok a szervezetek, amelyek az ellenőrzések során mulasztást követnek el a bejelentkezés vagy az audit terén, a vonatkozó kormányrendelet alapján komoly jogkövetkezményekkel számolhatnak, így

A figyelmeztetés mellett a kiszabható bírság összege elérheti a 150 millió forintot is.

A kis- és középvállalkozói szektor felkészülését egy, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen indított program is segítette, amelyen több mint háromszáz hazai vállalkozás vett részt. A becslések szerint a megfelelő tájékoztatás révén a cégek összességében mintegy egymilliárd forintot takarítottak meg, így elkerülhették az esetleges bírságokat és az informatikai rendszerek felesleges túlbiztosítását.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az információbiztonság nem egy egyszeri megfelelési állapot. A sikeres audit csupán az első mérföldkő, a biztonsági szint fenntartásának, az új kockázatok folyamatos kezelésének és a technológiai változásokhoz való alkalmazkodásnak pedig a cégek mindennapi működésének elengedhetetlen részévé kell válnia a jövőben.

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