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Beismerték a techóriások: fájdalmas rés tátong az AI ellen kifejlesztett védelmi rendszereiken
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Beismerték a techóriások: fájdalmas rés tátong az AI ellen kifejlesztett védelmi rendszereiken

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A Meta a héten mutatta be új, mesterséges intelligenciát kiszűrő detektáló eszközét, amelyet a Muse Image nevű képgeneráló modell megjelenésével egy időben jelentett be. A Reuters elemzése szerint azonban az eszköz a saját maga által készített képek egy részét sem ismerte fel azután, hogy azokat körbevágták.

A tapasztalat jól mutatja, milyen nehéz a mesterséges intelligenciával generált képek azonosítása a leggyakoribb utólagos módosítások után. Ez a korlát megnehezítheti a deepfake tartalmak felismerését egy olyan sűrű választási évben, amely az amerikai félidős választásokat is magában foglalja.

A Reuters negyven, a Muse Image programmal készült képet vizsgált meg. A detektáló szoftver az összes eredeti, mesterséges intelligencia által generált képet felismerte,

ám ugyanezen felvételek 55 százalékát már nem tudta azonosítani, miután azokat az eredeti méretük mintegy harmadára vagy felére vágták.

A Meta a honlapján azt állítja, hogy az előzetes verzióban elérhető eszköz a körbevágás után is felismeri a saját maga által generált képeket, mégpedig a Content Seal nevű, láthatatlan vízjelrendszer révén. Ezt a jelölést a Muse Image minden általa készített képbe beágyazza, hogy a felhasználók ellenőrizhessék, valóban a Meta modelljei hozták-e létre az adott fájlt.

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A Reuters eredményeivel kapcsolatban a cég hangsúlyozta, hogy egyelőre csak egy tesztfázisban lévő verzióról van szó. A Meta szerint a vízjel a gyakori szerkesztések után is sértetlen marad, de a drasztikus körbevágás miatt a jel elveszhet.

Hasonlóképpen a versenytárs Google és az OpenAI is figyelmeztetett arra, hogy saját detektáló eszközeik sem teljesen megbízhatóak a különböző képmódosító eljárásokkal szemben.

Ljü Szi-vej, a Buffalói Egyetem informatikaprofesszora szerint a vízjelalapú rendszerek nagyon hatékonyak lehetnek, amíg a jelölés sértetlen marad, ám bármilyen beavatkozás – például a körbevágás, az átméretezés, az erős tömörítés vagy a szerkesztés – gyengítheti a beágyazott jelet. Sarah Barrington, a Berkeley Egyetem kutatója szerint a vízjelezés rendkívül ígéretes a jövőre nézve, még ha jelenleg nem is tökéletes. Úgy véli, ha csak az esetek 90 százalékát sikerül kiszűrni, az is hatalmas előrelépés a korábbi állapothoz képest.

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Forrás: Reuters

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