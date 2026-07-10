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Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
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Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
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Szombattól sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik, derül ki a holtankoljak információiból.

A hét végére így nem érkezik újabb árváltozás, a kutak beszerzési árai változatlanok maradnak.

A hazai töltőállomásokon jelenleg az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok (2026.07.10-én):

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 608 Ft/liter
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