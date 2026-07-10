Jó volt a hangulat Amerikában, pluszban zártak a tőzsdék

Pluszban zárt Amerika
Kitartott a jó hangulat, a vezető amerikai indexek közül a Dow Jones 0,3, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,3%-kal került feljebb.
Kitart a jó hangulat
A vezető amerikai indexek közül a Dow 0,4, az S&P 500 0,8 százalékos emelkedést jelez, az elsősorban technológiai cégeket tömörítő Nasdaq viszont szárnyal, 1,3%-os emelekedést mutat.
Emelkedik Amerika
A vezető amerikai indexek a tőzsdei kereskedés derekán emelkedést jeleznek: a Dow Jones 0,3, az S&P 500 0,6, a Nasdaq pedig 0,8 százalékkal került feljebb.
Az OTP húzta a magyar tőzsdét
A nagy nemzetközi hangulatjavulás egyik legnagyobb nyertese a magyar tőzsde és a forint volt. A BUX 1,3 százalékot emelkedett.
A blue chipek közül az OTP 2,4, a Mol pedig 1,3 százalékos pluszban zárt. Ezzel szemben a Richter és a Magyar Telekom árfolyama is stagnált.
Szárnyal a Micron
A Micron 7,5 százalékot emelkedett, miután a cég arról számolt be, hogy akár 3 milliárd dollárt is befektet az amerikai félvezető-ellátási lánc megerősítésébe.
A vállalat emellett 2035-ig több mint 250 milliárd dollárra emelte az Egyesült Államokban tervezett beruházásainak összértékét, amely várakozásai szerint több mint 90 ezer új munkahelyet teremt majd.
Kis pluszok az USA-ban
A Nasdaq és az S&P 500 0,1-0,1 százalékos pluszban kezdett, míg a Dow stagnál a nyitást követő percekben.
Idén a nigériai részvénypiac a világbajnok!
Nigéria vette át a vezetést a világ legjobban teljesítő részvénypiacai között. A nyugat-afrikai ország tőzsdéje dollárban számolva már megelőzte a korábbi éllovas Dél Koreát, amelynek piacát az AI részvények körüli bizonytalanság és a befektetői hangulat romlása húzta vissza.
Bóvliba vágták a Harley Davidsont, az olcsóbb motorjai miatt
Befektetésre nem ajánlott, bóvli kategóriába sorolta a Harley Davidsont az S&P Global Ratings. A hitelminősítő szerint a vállalat új stratégiája ugyan növelheti az eladásokat, de éveken át nyomás alatt tarthatja a nyereségességet.
Amerikában gyengélkedik, külföldön erősödik a Pepsi
A vártnál nagyobb árbevételt ért el a Pepsi a második negyedévben, de Észak-Amerikában továbbra is óvatosan költenek a fogyasztók. A vállalat szerint a gazdasági bizonytalanság és az ismét emelkedő üzemanyagárak visszafogták a keresletet, miközben a nemzetközi piacok továbbra is erős növekedést mutattak.
Kiemelkedik a mezőnyből a BUX
A kereskedés idő feléhez közeledve kezdenek elolvadni a pluszok a nyugat-európai tőzsdéken, a német és a francia részvénypiac már csak 0,3 százalék pluszban áll. A magyar tőzsde viszont kiemelkedően teljesít, 0,9 százalékot emelkedett a BUX index, ami mögött elsősorban az OTP és a Mol egy százalék fölötti emelkedése áll.
Elon Musk megúszta 1,5 millió dollárral a Twitter részvényei miatt indult pert
A Bloomberg beszámolója szerint egy amerikai bíróság jóváhagyta azt a megállapodást, amelynek értelmében Elon Musk 1,5 millió dolláros bírságot fizet az amerikai tőzsdefelügyeletnek. A bíró ugyan komoly fenntartásokat fogalmazott meg az egyezséggel kapcsolatban, végül mégis elfogadta azt.
10 százalékot esett az AstraZeneca
Az AstraZeneca bejelentette, hogy a Ionis Pharmaceuticals vállalattal közösen fejlesztett Wainua nevű gyógyszerük III. fázisú CARDIO-TTRansform klinikai vizsgálata nem érte el az elsődleges hatékonysági végpontot.
A vizsgálatban azt nézték, hogy a gyógyszer képes-e csökkenteni a szív- és érrendszeri halálozást, illetve az ismétlődő szív-érrendszeri eseményeket a transthyretin okozta amiloid kardiomiopátiában (ATTR-CM) szenvedő betegek körében, legfeljebb 140 hetes követés során. A placebohoz képest nem sikerült statisztikailag igazolni ezt az előnyt.
A hírre közel 10 százalékot esett a cég részvényárfolyama.
Kis pluszok az európai részvénypiacokon
A tegnapi nagy esés után mérsékelt emelkedéssel indult a kereskedés a vezető nyugat-európai tőzsdéken. A német DAX és a francia CAC is 0,6 százalékot erősödött. Az emelkedésben az élen, az elmúlt napokban jelentős eladói nyomás alá került technológiai és mesterséges intelligencia kapcsolt sztorik állnak.
A tegnapi esés után stabilizálódik a BUX index
A vezető magyar részvényindex értéke nagyjából a szerdai záróérték körül mozog a nyitást követő percekben. Az OTP emelkedik, a Magyar Telekom stagnál, a Mol és a Richter pedig kismértékben esik.
Történelmi mélyponton a SpaceX
Elfogyott a SpaceX tőzsdei debütálását övező eufória, a részvény árfolyama már a bevezetéskori nyitóár alá esett, annak ellenére, hogy időközben bekerült a Nasdaq indexbe, ami elvileg plusz keresletet generál a papír iránt. A befektetők figyelme egyre inkább a következő hónapokban lejáró lock-up időszakokra irányul, amikor korábbi tulajdonosok jelentős mennyiségű részvényt dobhatnak piacra, növelve az eladói nyomást.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,64 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,79 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,1 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,12 százalékot emelkedhet, a CAC 0,88 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,36 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,16 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,21 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,22 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma Németország májusi külkereskedelmi mérlege, valamint a japán gépipari rendelésállomány kerül napvilágra. Délután az amerikai heti munkanélkülisegély-kérelmek adhatnak újabb jelzést arról, hogy a gyenge júniusi foglalkoztatási jelentés egyszeri megtorpanást vagy tartósabb munkaerőpiaci lassulást jelez-e.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 30,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 348,39
|-1,1%
|0,1%
|3,1%
|8,9%
|18,3%
|52,1%
|S&P 500
|7 482,71
|-0,3%
|0,0%
|1,0%
|9,3%
|20,2%
|73,2%
|Nasdaq
|29 252,56
|0,3%
|-1,9%
|-0,5%
|15,9%
|28,9%
|98,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 819,05
|-2,1%
|-5,2%
|4,4%
|32,7%
|68,4%
|137,6%
|Hang Seng
|24 199,46
|3,0%
|5,8%
|-1,9%
|-5,6%
|0,2%
|-10,9%
|CSI 300
|4 755,53
|-0,8%
|-4,1%
|0,9%
|2,7%
|18,9%
|-6,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 897,45
|-2,2%
|-0,6%
|1,1%
|1,7%
|2,9%
|61,5%
|CAC
|8 252,66
|-2,2%
|-1,0%
|0,7%
|1,3%
|6,3%
|29,0%
|FTSE
|10 489,04
|-1,7%
|0,1%
|1,1%
|5,6%
|18,5%
|49,2%
|FTSE MIB
|51 817,25
|-1,2%
|0,4%
|3,2%
|15,3%
|29,0%
|110,3%
|IBEX
|19 104,3
|-2,7%
|-1,6%
|4,8%
|10,4%
|35,7%
|120,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|140 842,3
|-0,6%
|1,0%
|5,3%
|26,8%
|42,3%
|196,8%
|ATX
|6 376,56
|-1,7%
|-0,2%
|6,2%
|19,7%
|44,6%
|88,2%
|PX
|2 592,54
|-0,8%
|0,8%
|2,7%
|-3,5%
|20,0%
|125,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 350
|-1,0%
|-1,3%
|12,3%
|29,2%
|64,3%
|187,3%
|Mol
|3 948
|1,4%
|7,6%
|0,3%
|34,3%
|31,6%
|66,7%
|Richter
|12 010
|-2,2%
|-0,9%
|-1,1%
|21,7%
|19,1%
|47,5%
|Magyar Telekom
|2 670
|-0,1%
|1,7%
|0,8%
|49,0%
|51,4%
|526,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|74,56
|4,2%
|6,9%
|-21,5%
|30,2%
|7,2%
|2,2%
|Brent
|78,03
|5,1%
|8,8%
|-17,2%
|28,2%
|11,2%
|5,1%
|Arany
|4 034,13
|-2,8%
|-1,2%
|-6,8%
|-6,7%
|22,5%
|124,3%
|Devizák
|EURHUF
|359,9600
|1,5%
|1,4%
|1,2%
|-6,2%
|-10,0%
|0,6%
|USDHUF
|315,5606
|1,8%
|1,3%
|2,4%
|-3,5%
|-7,7%
|4,5%
|GBPHUF
|421,8999
|1,4%
|1,6%
|2,5%
|-4,2%
|-9,1%
|1,4%
|EURUSD
|1,1407
|-0,2%
|0,1%
|-1,2%
|-2,9%
|-2,4%
|-3,8%
|USDJPY
|161,9150
|0,0%
|-0,3%
|1,1%
|3,3%
|10,2%
|47,8%
|GBPUSD
|1,3372
|-0,1%
|0,7%
|0,2%
|-0,6%
|-1,3%
|-2,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 237,84
|-1,7%
|3,8%
|-1,3%
|-29,9%
|-42,9%
|89,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,57
|0,6%
|2,1%
|0,1%
|9,7%
|3,7%
|254,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,09
|3,4%
|7,4%
|1,0%
|7,9%
|16,8%
|-967,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,23
|2,1%
|3,4%
|-6,6%
|-23,9%
|-26,1%
|80,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Sean Gladwell
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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