Jó volt a hangulat Amerikában, pluszban zártak a tőzsdék

A nagy nemzetközi hangulatjavulás egyik legnagyobb nyertese a magyar tőzsde és a forint volt. A BUX 1,3 százalékot emelkedett.

A blue chipek közül az OTP 2,4, a Mol pedig 1,3 százalékos pluszban zárt. Ezzel szemben a Richter és a Magyar Telekom árfolyama is stagnált.