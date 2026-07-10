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Keressük az Év Zöld Nagyvállalatát! - Még lehet pályázni a díjra
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Keressük az Év Zöld Nagyvállalatát! - Még lehet pályázni a díjra

Portfolio
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Még 2026. augusztus 3-ig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keressük az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a 2026. szeptember 8-i éves fenntarthatósági találkozón, a Portfolio Sustainable World konferencián mutatunk be és díjazunk. Az Év Zöld Nagyvállalata és Év Zöld Ipari Nagyvállalata kategóriában azon szervezetek, intézmények, vállalatok jelentkezését és jelölését várjuk, amelyek a működésében, valamint a kínált termékek és szolgáltatások esetében is törekednek a fenntartható megoldások alkalmazására, ezzel valós példát mutatva más vállalatok számára. A jelentkezés menetéről részletesen is beszámolunk.

A hazai nagyvállalatok, nagyobb szervezetek, intézmények, kkv-k, piaci szereplők különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2026-ban is elismerni a Green Awards díjak egyikével. Idén is már 7 kategóriában díjazzuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket, amelynek egyike az Év Zöld Nagyvállalata és az Év Zöld Ipari Nagyvállalata.

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A nagyvállalatoknak, nagyobb szervezeteknek szóló kategória kikötése a 250 főnél nagyobb munkavállalói létszám.

Az „Év Zöld Nagyvállalata” díj azon minimum 250 főt foglalkoztató nagyvállalatot, szervezetet értékeli, amely a fenntarthatóság több aspektusában élen jár, van zöld és jövőbiztos terméke, szolgáltatása, a saját működésének környezeti lábnyoma is minimális, a társadalmi felelősségvállalásban is komoly eredményeket ért el. Mindezekkel példát kíván mutatni más szereplőknek. Egy vállalat, amelynek a fenntarthatóság nem feladat, hanem az origó, amely következetesen jár el és tényleges pozitív hatást gyakorol. Ezen kategória esetében a pozitív hatásgyakorlás, és az elmúlt egy év eredménye áll az értékelés fókuszában, így a pályázat során kérjük a hatások szempontjából bemutatni a szervezeti tevékenységet.

A „Év Zöld Ipari Nagyvállalata” díj azon minimum 250 főt foglalkoztató nagyvállalatoknak szól, amelyek nem a tipikusan fenntarthatónak nevezett iparágban tevékenykednek, amelyeknek adottságaik miatt a zöld átállás egy kifejezetten hosszú folyamat, de a változást már elkezdték és büszkék az eddigi eredményeikre. Kézzelfogható lépéseket hoztak a vállalkozás egyes területein, akár a működésben, a termékeknél és a szolgáltatásaikban, vagy a társadalmi felelősségvállalásban, illetve akár a negatív környezeti hatások visszaszorításában. Ezen kategória esetében a változás mélysége, mértéke kerül értékelésre, így a pályázat során a vállalat zöld átállási folyamatát, az elmúlt év eredményeit értékelik a szakértők.

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A jelentkezéseket ezen az oldalon várjuk 2026. augusztus 3-ig.

A díjakra bármely szektorban tevékenykedő szervezetek, intézmények, vállalatok jelentkezését várjuk. A jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegre törő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, valamint csatolható egy részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalaton belül több kategóriában is lehet indulni a különböző programok bemutatásával (jelentkezésenként különböző pályázati anyagok beadásával).

A tavalyi év nyertesei ugyan nem pályázhatnak ugyanabban a kategóriában, amelyben díjat nyertek 2025-ben, de más kategóriában szabadon jelentkezhetnek a vállalat egy másik projektjével, innovációjával, programjával. Aki a shortlistre bekerült tavaly, de díjat nem vett át, arra semmilyen kizárás nem vonatkozik, így a tavalyi shortlistesek pályázati anyagait is várjuk, az elmúlt egy éves eredmények bemutatásával együtt.

További kategóriák:

  1. Az Év Zöld Nagyvállalata
  2. Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata
  3. Az Év Zöld Kkv-ja
  4. Az Év Zöld Innovációja
  5. Az Év Zöld Beruházása
  6. Az Év Jó Ügye
  7. Az Év Zöld Példaképe

A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezési felület itt érhető el.

A Green Cloud, az OTP Bank és a Portfolio Csoport közösen támogatott díjaira elsőként egy 3-6 pályázóból álló "shortlist” kerül felállításra, ezt követően a díjra leginkább érdemes 7 nyertest egy szakmai bizottság választja ki.

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A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj mellett, a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk Portfolio.hu hasábjain, az általuk képviselt program vagy a vállalat fenntarthatósági tevékenységére kitérve.

Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
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Címlapkép forrása: Portfolio

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