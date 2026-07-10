Keressük az Év Zöld Nagyvállalatát! - Még lehet pályázni a díjra

A hazai nagyvállalatok, nagyobb szervezetek, intézmények, kkv-k, piaci szereplők különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2026-ban is elismerni a Green Awards díjak egyikével. Idén is már 7 kategóriában díjazzuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket, amelynek egyike az Év Zöld Nagyvállalata és az Év Zöld Ipari Nagyvállalata.
A nagyvállalatoknak, nagyobb szervezeteknek szóló kategória kikötése a 250 főnél nagyobb munkavállalói létszám.
Az „Év Zöld Nagyvállalata” díj azon minimum 250 főt foglalkoztató nagyvállalatot, szervezetet értékeli, amely a fenntarthatóság több aspektusában élen jár, van zöld és jövőbiztos terméke, szolgáltatása, a saját működésének környezeti lábnyoma is minimális, a társadalmi felelősségvállalásban is komoly eredményeket ért el. Mindezekkel példát kíván mutatni más szereplőknek. Egy vállalat, amelynek a fenntarthatóság nem feladat, hanem az origó, amely következetesen jár el és tényleges pozitív hatást gyakorol. Ezen kategória esetében a pozitív hatásgyakorlás, és az elmúlt egy év eredménye áll az értékelés fókuszában, így a pályázat során kérjük a hatások szempontjából bemutatni a szervezeti tevékenységet.
A „Év Zöld Ipari Nagyvállalata” díj azon minimum 250 főt foglalkoztató nagyvállalatoknak szól, amelyek nem a tipikusan fenntarthatónak nevezett iparágban tevékenykednek, amelyeknek adottságaik miatt a zöld átállás egy kifejezetten hosszú folyamat, de a változást már elkezdték és büszkék az eddigi eredményeikre. Kézzelfogható lépéseket hoztak a vállalkozás egyes területein, akár a működésben, a termékeknél és a szolgáltatásaikban, vagy a társadalmi felelősségvállalásban, illetve akár a negatív környezeti hatások visszaszorításában. Ezen kategória esetében a változás mélysége, mértéke kerül értékelésre, így a pályázat során a vállalat zöld átállási folyamatát, az elmúlt év eredményeit értékelik a szakértők.
A jelentkezéseket ezen az oldalon várjuk 2026. augusztus 3-ig.
A díjakra bármely szektorban tevékenykedő szervezetek, intézmények, vállalatok jelentkezését várjuk. A jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegre törő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, valamint csatolható egy részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalaton belül több kategóriában is lehet indulni a különböző programok bemutatásával (jelentkezésenként különböző pályázati anyagok beadásával).
A tavalyi év nyertesei ugyan nem pályázhatnak ugyanabban a kategóriában, amelyben díjat nyertek 2025-ben, de más kategóriában szabadon jelentkezhetnek a vállalat egy másik projektjével, innovációjával, programjával. Aki a shortlistre bekerült tavaly, de díjat nem vett át, arra semmilyen kizárás nem vonatkozik, így a tavalyi shortlistesek pályázati anyagait is várjuk, az elmúlt egy éves eredmények bemutatásával együtt.
További kategóriák:
- Az Év Zöld Nagyvállalata
- Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata
- Az Év Zöld Kkv-ja
- Az Év Zöld Innovációja
- Az Év Zöld Beruházása
- Az Év Jó Ügye
- Az Év Zöld Példaképe
A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezési felület itt érhető el.
A Green Cloud, az OTP Bank és a Portfolio Csoport közösen támogatott díjaira elsőként egy 3-6 pályázóból álló "shortlist” kerül felállításra, ezt követően a díjra leginkább érdemes 7 nyertest egy szakmai bizottság választja ki.
A DÍJAKAT EGY ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ KERETÉBEN 2026. SZEPTEMBER 8-áN A SUSTAINABLE WORLD KONFERENCIÁN ADJUK ÁT.
A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj mellett, a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk Portfolio.hu hasábjain, az általuk képviselt program vagy a vállalat fenntarthatósági tevékenységére kitérve.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megéri külföldre járni tankolni? Meglepő számok jöttek a magyar benzinárról
Mutatjuk, hol a legolcsóbb most a benzin.
Kína miatt mélyrepülésben a Volkswagen konszern
A Skoda erős, a Porsche és Audi eladása viszont tovább esik.
Beértek Ukrajna csapásai: veszélybe került az oroszok legfőbb bevételi forrása
Módosított a várakozásokon az IEA.
Megszólalt a miniszter: ekkor indulhatnak el az árvízvédelmi munkák Parajdon
Miután megszavazta az EU a pénzeket.
Zöld utat kapott a Magyar Péter vezette kormány, uniós pénzeső ömölhet Magyarországra
Megvan az Ecofin-pecsét az újabb EU-pénzekre.
Megállíthatatlan folyamatba csúszott a világ egyik legfejlettebb szigete, és ez nagyon veszélyes jövővel fenyeget
A szomszédos hatalom egyre erősebb.
A taoiseach-re marad az EU legnehezebb alkuja: év végéig kellene egységet kovácsolni az uniós pénzek elosztásához
Szinte lehetetlen feladatra vállalkozott az ír soros elnökség.
Hat éve nem volt ilyen gyenge a Porsche - Mélyrepülésben az eladások
Egyre nagyobb bajban a német sportautó-gyártó.
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!