Kiderült a trükk: fiktív fiókok ezreivel játszották ki az amerikai tilalmat a fekete listás cégek

A két amerikai vállalat megerősítette a lapnak, hogy az Alibaba, a Baidu és a Tencent szingapúri leányvállalatainak nyújtanak mesterségesintelligencia-szolgáltatásokat, miközben
az amerikai kormány azzal vádolja ezeket az anyacégeket, hogy együttműködnek a kínai hadsereggel.
Miután a Financial Times megkereste az OpenAI-t, a cég közölte, hogy az előző hónapban felfüggesztette az Alibabához köthető felhasználók hozzáférését az alkalmazásprogramozási felületéhez (API), mivel visszaélésre gyanakodott.
Bár az értékesítés jogszerű, az eset ismét felerősítette a mesterségesintelligencia-modellek szigorúbb ellenőrzését sürgető hangokat, hasonlóan ahhoz, ahogyan az Egyesült Államok korlátozza a nagyteljesítményű modellek betanításához szükséges mikrochipek exportját. Washington eddig csupán egyes fejlett modellek, például az Anthropic Mythos és Fable, valamint az OpenAI GPT-5.6 hozzáférését korlátozta, ám a legkorszerűbb szoftverek szélesebb körű használatát nem tiltotta meg a kínai hátterű vállalatoknak. Ez még azokra a cégekre is vonatkozik, amelyek szerepelnek a kongresszus által elrendelt, úgynevezett 1260H-listán, amely a kínai hadsereghez kötődő vállalatokat tartja nyilván.
Az OpenAI intézkedését a tudásdesztilláció gyanúja váltotta ki, amelynek során a fejlesztők egy meglévő modell kimeneti adatait használják fel saját, konkurens rendszereik betanítására és fejlesztésére. A vállalat közölte, hogy erről az amerikai kormányt is tájékoztatta. Az OpenAI hangsúlyozta, hogy bár Kína területén nem teszi elérhetővé a szolgáltatásait, bizonyos kínai tulajdonú vagy székhelyű cégeknek megengedi az eszközei használatát olyan harmadik országokban, ahol garantálni tudják a biztonsági előírások betartását. A cég úgy fogalmazott, hogy szívesebben látnák, ha a világ nagyobb része demokratikus értékek mentén formált mesterséges intelligenciát használna az autokrata rendszerek által irányított szoftverek helyett, és hozzátették, hogy szerintük az állampolgárság önmagában nem lehet kizáró ok a hozzáférésnél.
A Google tájékoztatása szerint a mesterségesintelligencia-szolgáltatásaik Hongkongban és Szingapúrban is elérhetők, amennyiben a partnerek betartják a felhasználási feltételeket, köztük a tudásdesztilláció tilalmát. A vállalat ugyanakkor elismerte, hogy a földrajzi alapú értékesítési korlátozások önmagukban nem nyújtanak teljes körű védelmet a visszaélések ellen, mivel a felkészült szereplők könnyen kijátszhatják azokat.
Az Anthropic ezzel szemben megtiltotta a kínai vállalatoknak és külföldi leánycégeiknek a fejlett modelljei használatát, bár elismerte, hogy ennek érvényesítése komoly kihívásokba ütközik. A cég a közelmúltban újabb kiskapukat zárt be, amelyeken keresztül a kínai szereplők megkerülték a szigorú korlátozásokat. Az Anthropic korábban már vádolta meg nem engedélyezett tudásdesztillációval a DeepSeek, a Moonshot és a MiniMax kínai MI-laboratóriumokat, az amerikai kongresszusnak küldött levelében pedig arról számolt be, hogy az Alibaba huszonötezer fiktív felhasználói fiók segítségével több mint 28,8 millió üzenetváltást generált a Claude modellel, súlyosan megsértve a felhasználási feltételeket.
Chris McGuire, a Council on Foreign Relations külkapcsolati tanács szakértője szerint az élvonalbeli mesterségesintelligencia-modelleket a világ egyetlen pontján sem szabadna kínai székhelyű vállalatok rendelkezésére bocsátani. A szakértő bírálta a Trump-adminisztrációt is, rámutatva arra, hogy miközben az amerikai vezetés folyamatosan Kína legyőzésének szükségességét hangoztatja a mesterséges intelligencia terén, valójában nem tettek érdemi lépéseket a szoftveres exportkorlátozások szigorításáért, pedig ez lenne a leghatékonyabb eszköz Peking lassítására.
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