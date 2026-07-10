Megrémíti a vízhiány és a klímakockázatok növekedése az agráriumot

A K&H fenntarthatósági index felmérése alapján a mezőgazdasági vállalatok fenntarthatósági mutatója 44 pontra emelkedett,

ami az index történetének legmagasabb értéke az ágazatban.

Míg a teljes vállalati szektor fenntarthatósági indexe 36 ponton áll, a mezőgazdasági cégek jelentősen az átlag felett teljesítenek. Az eredmények arra utalnak, hogy a mezőgazdaságban a fenntarthatóság egyre inkább gyakorlati üzleti kérdéssé válik. Az ágazat különösen érzékenyen reagál a klímaváltozás hatásaira: az aszály, a vízhiány, a terméskiesés, az ellátási láncok zavarai, valamint az energia- és biztosítási költségek növekedése közvetlenül érintik a vállalkozások működését. Emiatt a fenntarthatósági intézkedések egyre szorosabban kapcsolódnak a kockázatkezeléshez és az alkalmazkodóképesség erősítéséhez.

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„A mezőgazdasági vállalatok számára a fenntarthatóság egyre kevésbé elsősorban a szabályozói elvárásoknak, jelentéstételi kötelezettségeknek vagy ESG-előírásoknak való megfelelésről szól. Az elmúlt évek aszályos időszakai, a szélsőséges időjárási események és a termelési kockázatok erősödése miatt a vállalkozások egyre inkább a működésük ellenállóképességének növelésére koncentrálnak. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a fenntarthatósági intézkedések mögött egyre gyakrabban jelenik meg a kockázatkezelési szemlélet: a vízgazdálkodás, az erőforrás-hatékonyság és a hosszú távú alkalmazkodás a versenyképesség fontos tényezőjévé válik a mezőgazdaságban” – mondta Suba Levente, a K&H fenntarthatósági vezetője.

Suba Levente K&H Csoport, fenntarthatósági vezető Közel 20 éve a K&H Banknál dolgozom. Ennek az időnek a legnagyobb részét vállalatfinanszírozási területen töltöttem, változatos pozíciókban, de többnyire sales és sales management pozíciókban. 202 … Tovább

A kutatás eredményei a változást számszerűen is alátámasztják. A mezőgazdasági vállalatok fenntarthatósági indexe 37 pontról 44 pontra emelkedett fél év alatt, ami az ágazat eddigi legmagasabb eredménye. Az attitűd mutató kivételével valamennyi alindex kiugróan javult: nőtt a vállalatok tényleges és egy éven belül tervezett fenntarthatósági aktivitása, erősödött a stratégiai és mérési folyamatok kialakítása és végzése iránti igény, valamint javultak a társadalmi fenntarthatósághoz kapcsolódó mutatók is. Az eredmények azt jelzik, hogy

a mezőgazdasági vállalkozások egyre tudatosabban készülnek fel a klímaváltozásból eredő kihívásokra, és a fenntarthatóságot mindinkább az alkalmazkodóképesség erősítésének eszközeként tervezik használni.

A következő években várhatóan tovább erősödik az a folyamat, amelyben a fenntarthatóság nemcsak környezeti vagy szabályozási kérdésként jelenik meg, hanem a vállalatok hosszú távú működésének, ellenállóképességének és versenyképességének meghatározó tényezőjévé válik.

Módszertan:

A K&H 2022. óta évente kétszer, tavasszal és ősszel készíttet átfogó felmérést a magyarországi cégek körében a fenntarthatóságról. 360 olyan közepes és nagyvállalat fenntarthatóságért felelős képviselőjét kérdezték meg telefonon, amelyek éves árbevétele meghaladja a 300 millió forintot. Az 51 kérdésből álló kérdéssorból összesen 5 kompozit alindexet hoztak létre, amelyek a cégvezetés attitűdjéről, aktivitásáról, írott fenntarthatósági stratégia meglétéről, a környezeti lábnyom méréséről, illetve a cég társadalmi felelősségvállalásáról adnak képet – a jelen helyzetről, valamint a következő egy évre vonatkozó tervekről. Ezeknek az alindexeknek a súlyozott számtani átlagából képezik az összesített K&H fenntarthatósági indexet. A legutóbbi adatgyűjtésre 2026. április 29. – május 19. között került sor.

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