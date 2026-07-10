Váratlan fordulat az OpenAI-nál: leállítják az egyik alkalmazásukat

Az Atlas kivezetésére mindössze néhány hónappal azután kerül sor, hogy Fidji Simo, az OpenAI fogyasztói alkalmazásokért felelős vezetője felszólította a csapatot a mellékprojektek leállítására. Ennek jegyében a cég korábban már a Sora nevű videógenerátorának önálló fejlesztését is leállította.
Az elmúlt év során kiélezett verseny indult a mesterségesintelligencia-piacon azért, hogy megfosszák piacvezető szerepétől a Google Chrome-ot, mint a legtöbb felhasználó által használt az online böngészőt. Ennek keretében a Perplexity bevezette a Comet, a The Browser Company pedig a Dia nevű megoldást, miközben a Google és a Microsoft is új AI-funkciókkal frissítette saját böngészőit, a Chrome-ot és az Edge-et.
Néhány hónapnyi kísérletezés után az OpenAI-nál vélhetően arra a következtetésre jutottak, hogy a böngésző sokkal inkább egy funkció, mintsem önálló szoftverkategória. Emiatt az Atlas böngészőalapú ágensfunkcióit, egy külön, dedikált alkalmazás helyett inkább átcsoportosítják a már eleve sokak által használt Chrome alkalmazásba, egy böngésző formájában.
A vállalat egy olyan új ChatGPT-bővítményt tesz elérhetővé a Chrome-hoz, amely közvetlenül hozzáfér az éppen megtekintett weboldal tartalmához. Segítségével a felhasználók közvetlenül
a böngészőből tehetnek fel kérdéseket az adott oldallal kapcsolatban, összefoglalókat kérhetnek, vagy komplexebb munkafolyamatokat is elindíthatnak.
Ez a megoldás közvetlen kihívást jelent a Google Gemini oldalpaneljének, amely jelenleg hasonló feladatokat lát el.
Az OpenAI a ChatGPT asztali alkalmazását is egy beépített, fejlett böngészőmotorral egészíti ki, amelynek segítségével a felhasználók bejelentkezhetnek a különböző fiókjaikba, fájlokat tölthetnek le, és interakcióba léphetnek a tartalmakkal anélkül, hogy ki kellene lépniük az alkalmazásból.
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