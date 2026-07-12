Küszöbön van a tőzsdei összeomlás?

Mi történik akkor, ha a globális gazdaság motorja valójában egyetlen óriási technológiai ígéretre épül? Miközben az olyan hagyományos mutatók, mint a Shiller-féle árfolyam/nyereség és a Buffett-index már rég vörösen villognak a túlértékeltségtől, az amerikai tőzsde rekordokat dönt. Mi lesz, ha a mesterséges intelligencia mégsem hozza el a várt csodát?

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A fokozódó geopolitikai feszültségek és a növekvő gazdasági bizonytalanság ellenére az amerikai részvénypiacok továbbra is új csúcsokat döntenek, miközben fittyet hánynak a történelmi értékeltségi normákra. A Shiller-féle ciklikusan kiigazított árfolyam/nyereség (CAPE) mutató jelenleg 41,97-en áll, ami közel van a rekordmagasságához, és jóval meghaladja a hosszú távú, körülbelül 16-os mediánértékét.

Ezzel egyidejűleg a Buffett-mutató – az amerikai tőzsdei kapitalizáció teljes összegének a GDP-hez viszonyított aránya, amelyet széles körben a piac általános értékeltségének mérőszámaként tartanak számon – vörös jelzést ad. Általában a 75–90% közötti értéket tekintik ésszerűnek, míg a 120% feletti szintek jelentős túlértékeltségre utalnak. A mutató jelenleg 230% fölött áll.

Bár a kifinomult befektetők nem feltétlenül támaszkodnak közvetlenül ezekre a mutatókra, az ehhez hasonló jelzőszámok mégis táplálják azt az egyre erősödő aggodalmat, hogy a pénzügyi piacok buborék-tartományba léptek. És a magas értékeltségek csak a történet egy részét jelentik: