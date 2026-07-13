Balásy Gyuláéknál indult rendőrségi nyomozás miatt borul az augusztus 20-i tűzijáték

Hétfőn dől el, hogy akad-e olyan vállalkozás, amely képes ilyen rövid idő alatt átvenni az augusztus 20-i nemzeti ünnep kulturális és zenei programjainak, valamint a tűzijátéknak a megszervezését. A nyílt versenyt mellőző, alig egyhetes átfutású eljárást a rendkívüli időhiány indokolta a tízmilliárd forintos nagyságrendű projekt esetében.

Az Orbán-kormány utolsó hónapjaiban a feladatért felelős Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. (NRÜ) eredetileg már februárban megkötötte a bruttó 12,5 milliárd forint értékű szerződést a Lounge Event Kft.-vel.

A kivitelezés és az egyedi megrendelések teljesítése már elindult, sőt a vállalkozás a megállapodásban rögzített előlegeket is felvette, bár ezek pontos összege egyelőre nem ismert.

A kényszerű váltást az indokolta, hogy májusban hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult a Balásy-érdekeltségek ellen. A cégcsoport számláit zárolták, és adóhatósági végrehajtást is kezdeményeztek velük szemben. Ezt követően az állam kizárta őket a központosított kommunikációs beszerzésekből, júniusban pedig az NRÜ is felbontotta az összes velük kötött keretszerződést, így alig egy hónappal az ünnepség előtt új kivitelezőt kell találni.

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