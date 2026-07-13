Felkerült a Sustainable World konferencia programja: készülnek a vállalatok a zöld gazdaság következő nagy hullámára?

A fenntarthatóság ma már egyszerre hat a finanszírozásra, a működési kockázatokra, az energiafelhasználásra, a beszállítói láncokra, a vállalati reputációra és a hosszú távú versenyképességre. A szabályozói környezet változása, a fizikai és átállási klímakockázatok, a geopolitikai bizonytalanságok, valamint a fogyasztói és befektetői elvárások egyszerre kényszerítik alkalmazkodásra a gazdasági szereplőket.
Ezekre a kérdésekre keresi a választ a Portfolio Sustainable World 2026, amelynek programja idén is több párhuzamos szekcióban járja körbe a zöld átállás legfontosabb üzleti, pénzügyi, energetikai és vállalatirányítási dilemmáit. A konferenciát 2026. szeptember 8-án rendezzük meg az alábbi témákat felölelve.
Zöld gazdaság: halogatás helyett versenyelőny
A konferencia nyitó szekciója a zöld gazdaság stratégiai jelentőségét helyezi középpontba. Azokkal a 2026-os aktualitásokkal foglalkozik, amelyek összekötik a fenntarthatósági ügyeket a különböző iparági vállalati működéssel és így a gazdasági hatásokkal.
A szekció legfontosabb kérdései:
- hogyan reagálnak a döntéshozók a makrogazdasági és klímakockázati kihívásokra,
- milyen stratégiai irányokat jelöl ki az uniós és a hazai szabályozás,
- hogyan lehet megfelelő pénzügyi ösztönzőket rendelni a zöld átálláshoz a különböző iparágakban,
- mely ágazatok szenvednek a legjobban a klímaváltozás kockázataitól, milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre, és kik azok, akik már mindezekben előrébb járnak
A blokkban szó lesz tehát arról, hogy a zöld gazdaság alapja miért az olcsó zöld energia, majd nagyvállalati nézőpontból kerülnek terítékre a fenntarthatósági üzleti víziók és az iparági kihívások.
Zöld pénzügyek: jön az új korszak a finanszírozásban?
A délelőtti program egyik kiemelt párhuzamos szekciója a zöld pénzügyekről szól. A fenntartható beruházások finanszírozása új szakaszba léphet, különösen akkor, ha az uniós források és a piaci zöld hitelek egymást erősítve tudják támogatni a vállalatok „barnából zöldbe” történő átmenetét.
- milyen fizikai és átállási klímakockázatokkal számol a pénzügyi szektor,
- hogyan épülhetnek be a fenntarthatósági mutatók a banki stressztesztekbe,
- miként befolyásolják ezek a hitelezési stratégiákat,
- hogyan használhatók fel a várt uniós források a vállalati zöld célok támogatására.
A programban külön foglalkozunk a fizikai klímakockázat és a biodiverzitás pénzügyi számszerűsítésével, valamint azzal, hogyan reagálnak a finanszírozói szereplők a fenntarthatósági elvárásokra.
ESG minden oldalról: riporting, adatok, jogi kockázatok
Az ESG továbbra is az egyik legösszetettebb vállalati kihívás, de mára egzaktabb, mérhetőbb vállalati területté vált, amely az üzleti érték részét képezi. A szekcióban az ESG egyes pilléreit ezúttal különválasztva kezeljük. Egy-egy jó példával mutatjuk be az 'E', valamint az 'S' és a 'G' területek aktualitásait:
- az „E”, vagyis a környezeti pillér oldaláról a kibocsátáscsökkentés és az értéklánc-beavatkozások kerülnek fókuszba,
- az „S” mentén a társadalmi szempontok, a humán tőke és a felelős vállalatirányítás gyakorlati kérdései jelennek meg,
- a „G” pillér részeként külön téma lesz a reputációs kockázat, ezen belül is a klímaperekkel kapcsolatos jogi kockázatok.
A blokk záró témája azt vizsgálja, hogy 2026 szeptemberében mivel küzdenek most az ESG-szakértők.
Klímaadaptáció: már nem elég a kibocsátáscsökkentés
Az idei program egyik hangsúlyos üzenete, hogy a kibocsátások mérséklése mellett egyre fontosabbá válik az alkalmazkodás. A Future-Proof Lounge délelőtti blokkja a klímaadaptációval foglalkozik egyrészt az élőhelyünk változása felől közelítve, másrészt a klímaváltozás egészségügyi hatásait feltérképezve. A résztvevőket egy élő véleményalkotásba is bevonjuk egy 45 perces workshop keretében: "Sustainable World - Milyen döntéseket, lépéseket hoznál, ha csak rajtad múlna?"
Energia, hatékonyság, épületek: hálózatok, tárolás, AI és EPBD
A délutáni program egyik legfontosabb szekciója az energiahatékonyság, az épületkorszerűsítés és az energiapiaci fejlesztések köré épül. Az energiapiacon a hálózatfejlesztés és a tárolókapacitások lesznek a fő fókuszban, míg a szekció másik fele az energiahatékonysággal, és a kereskedelmi ingatlanok korszerűsítésével foglalkozik. A szekcióban szó lesz:
- a hazai hálózatfejlesztés problémáiról és lehetséges kiútjairól,
- a tárolási boom 2026-os energiapiaci trendjeiről,
- az épületek korszerűsítéséről és az EPBD-re való felkészülésről.
Körforgásos gazdaság és ipari zöldítés: tiszta ellátási láncok, új anyagáramok
A körforgásos gazdaság és az ipari zöldítés külön szekciót kap az idei konferencián, így tehát szó lesz:
- az akkumulátorok és napelemek öröksége mint új anyagáram,
- az erőforrások körforgásban tartása,
- a fenntartható növekedés új modellje,
- a „tiszta” ellátási láncok kialakítása,
- a nehézipar zöldítésének technológiai és innovációs lehetőségei.
A szekció egyik központi üzenete, hogy a zárt láncú anyagáramok, a másodlagos nyersanyagok piacképessége és az értéknövelő visszaforgatás a következő években egyre inkább versenyképességi kérdéssé válhat.
Zöld kommunikáció: vége a nagyotmondás korszakának
A vállalatok nemcsak működésükben, hanem kommunikációjukban is egyre nagyobb nyomás alatt állnak. A fogyasztók, partnerek és befektetők transzparenciát várnak, miközben a greenwashing kockázata, a szigorodó jogi környezet és a tanúsítási folyamatok miatt egyre szűkebb a mozgástér a fenntarthatósági állításokban.A Future-Proof Lounge délutáni blokkja azt járja körül, hogyan lehet olyan zöld kommunikációs stratégiát építeni, amely egyszerre hiteles, jogilag védhető és üzletileg is értelmezhető. A programban külön téma lesz az EmpCo hatása, vagyis az, hogy a fogyasztók felé történő kommunikáció mennyire készült fel a zöld állítások új korszakára.
A jövő vállalatai: amikor a természet és az üzlet találkozik
A szakmai program záró szekciója a fenntartható vállalatokról és a természet üzleti szerepéről szól. A fókuszban a vízbiztonság áll, amely a program szerint a mindennapi élet, az élelmezésbiztonság, a termésbiztonság, a vállalati működés és a környezeti ellenálló képesség szempontjából is kritikus kérdéssé vált. A szekció fő kérdései:
- hogyan léphet túl az üzleti világ a puszta kárenyhítésen,
- miként válhat a természettel való együttműködés értékteremtő vállalati stratégiává,
- mit üzent 2026 nyara a vízbiztonság szempontjából,
- hogyan lehet Magyarország valóban vízben gazdag ország.
A záró blokk egyik kiemelt témája a vízügy mint új stratégiai ágazat, ami jól jelzi, hogy a fenntarthatósági gondolkodás egyre inkább kilép a karbonközpontú megközelítésből, és a természeti rendszerek egészére fókuszál.
Díjátadóval és állófogadással zárul a nap
Az egész napos szakmai programot a Green Awards díjátadó és állófogadás zárja. A díjakat 2026-ban ötödik alkalommal adjuk át, azzal a céllal, hogy elismerést kapjanak a hazai vállalatok elmúlt egy évben elért fenntarthatósági teljesítményei, programjai és innovációi. A díjra augusztus 3-ig lehet jelentkezni.
A Sustainable World 2026 így nemcsak szakmai konferencia, hanem találkozóhely is: a zöld gazdaság, az ESG, a finanszírozás, az energia, az ipari innováció és a vállalati stratégia szereplői egy nap alatt kaphatnak átfogó képet arról, milyen irányba mozdul a fenntarthatóság üzleti világa.
Címlapkép forrása: Portfolio
Fény derült a titkos kifizetésekre: még a legkisebb állami megbízások is Fidesz-közeli üzletemberhez vándoroltak
Egy, a jelenlegi Tisza-kabinethez kötődő szerződés is előkerült.
Eddig nem látott közjogi intézményt kap Magyarország – Mi lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata?
Megnéztük az ezzel járó kockázatokat is.
Ez lehet Európa jövője: teljesen új katonai szövetség jöhet létre, Amerika már nem lesz fontos
A NATO-nál is nagyobb csoportot építenének.
Labilis légtömeg tart Magyarország felé, jégeső és zápor is benne van a pakliban
A hét közepén jöhet a változás.
Elhagyta az országot Orbán Viktor – már az USA-ban tartózkodik a Fidesz-elnök
A korábbi miniszterelnök elutazott.
Soha nem látott mennyiségű oroszt szankcionálhat az EU
Kaja Kallas szerint nem volt ehhez fogható lista eddig, azonban sok még a vitás gazdasági kérdés.
Megkopogtatják a dinnyepiacot
Idén sem gurulhat át minden dinnye az ellenőrzésen.
Kiderült: emiatt halt meg a befolyásos politikus, Trump is reagált a pletykákra – Hogyan tovább?
Szűkül az elnök mozgástere.
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?