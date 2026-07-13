Fény derült a titkos kifizetésekre: még a legkisebb állami megbízások is Fidesz-közeli üzletemberhez vándoroltak

Mivel az ötmillió forintos értékhatár alatti szerződések közzététele az állami vállalatok számára nem kötelező, a 444 adatigényléssel fordult a Nemzeti Kommunikációs Hivatalhoz (NKOH) és a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséghez (NRÜ), hogy megismerhesse a 2022-ig visszamenő időszak kisebb összegű megbízásait.
A megkapott dokumentumok szerint az NKOH 2022 szeptemberében egy hárommillió forintos keretszerződést kötött Balásy Gyula két cégével a 2023-as atlétikai világbajnokság költségkalkulációjának tervezési feladataira.
A sportesemény lebonyolítása végül több mint 70 milliárd forintot emésztett fel, amelynek jelentős része szintén Balásy érdekeltségeihez került.
Az adatok között találtak egy másik érfekesebb tétel egy nettó 707,5 ezer forintos számla is. Az NRÜ az Albatros Catering 2025 Kft.-vel szerződött, amely a Balatonman Triatlon Kft. többségi tulajdonában van. Ez utóbbi korábban a Tisza Párt egykori önkéntes rendezvényigazgatója, Zelcsényi Miklós cége volt, aki még az Albatros bejegyzése előtt, 2024-ben átadta a vállalkozást a fiainak. Zelcsényi tavaly novemberben vonult vissza a politikai tevékenységtől, miután tavasszal egy korrupciógyanús üggyel hozták összefüggésbe, júniusban pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) gyanúsítottként hallgatta ki.
A szerződéssel kapcsolatban az Albatros Catering közölte, hogy Zelcsényi a pártmunkától való visszalépése óta a társaság alkalmazásában áll. Hangsúlyozták, hogy az NRÜ megrendelése teljesen átlátható módon, piaci alapon valósult meg.
A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség tájékoztatása szerint a szerződés tárgyában tévesen szerepelt a „catering” kifejezés, a cég ugyanis valójában előre csomagolt ételcsomagokat készített és szállított ki. Ezeket a munkaebédeket a World Athletics Championship szervezőbizottságának szeptemberi ülésén fogyasztották el a hazai és nemzetközi tagok, a megállapodást pedig még a szállítás megkezdése előtt megkötették.
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