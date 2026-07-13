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Keressük az Év Zöld Kkv-ját! - Még lehet pályázni a díjra
Üzlet

Keressük az Év Zöld Kkv-ját! - Még lehet pályázni a díjra

Portfolio
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Még 2026. augusztus 3-ig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keressük az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a 2026. szeptember 8-i éves fenntarthatósági találkozón, a Portfolio Sustainable World konferencián mutatunk be és díjazunk. Az Év Zöld Kkv-ja kategóriában azon kis- és közepes cégek, szervezetek, intézmények jelentkezéseit várjuk, amelyek működésük, vagy a kínált termékeik, szolgáltatásaik esetében törekednek a fenntartható megoldások alkalmazására, a jó gyakorlatokra - különösen az elmúlt egy év vonatkozásában - ezzel valós példát mutatva mások számára. A jelentkezés menetéről részletesen is beszámolunk a cikkben.

A hazai nagyvállalatok, nagyobb szervezetek, intézmények, kkv-k, piaci szereplők különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2026-ban is elismerni a Green Awards díjak egyikével. Idén is már 7 kategóriában díjazzuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket, amelynek egyike az Év Zöld Kkv-ja.

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Jelentkezési adatlap és információk ezen a linken érhetők el. A jelentkezésnek nincs díja.

A kkv-knak szóló kategóriában a 250 főnél kisebb munkavállalói létszámmal rendelkező cégek pályázati anyagait várjuk.

Az „Év Zöld Kkv-ja” kategóriában, a kis-, és közepes vállalatok az elmúlt évük fenntarthatósági eredményeinek bemutatásával tudnak pályázni. A pályázatokat ebben a kategóriában olyan, kevesebb, mint 250 főt foglalkoztató vállalkozásoktól várjuk, amelyek a működésük, üzletmenetük és/vagy a termék-, és szolgáltatásnyújtásuk során, esetleg egyéb vállalásuk vagy programjukból fakadóan a vállalatméretnek megfelelő pozitív hatást gyakoroltak a társadalomra, környezetre nézve - különösen az elmúlt egy év eredményei alapján. A pályázók ebben a kategóriában a fenntarthatósági eredményeikből nem csupán egy-egy programot, személyt vagy terméket emelnek ki, hanem az elért eredményeiknek egy komplexebb halmazát mutatják be, bevonva akár több olyan területet, ahol fejlődést értek el.

A jelentkezéseket ezen az oldalon várjuk 2026. augusztus 3-ig.

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A díjakra bármely szektorban tevékenykedő szervezetek, intézmények, vállalatok jelentkezését várjuk. A jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegre törő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, valamint csatolható egy részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalaton belül több kategóriában is lehet indulni a különböző programok bemutatásával (jelentkezésenként különböző pályázati anyagok beadásával).

A tavalyi év nyertesei ugyan nem pályázhatnak ugyanabban a kategóriában, amelyben díjat nyertek 2025-ben, de más kategóriában szabadon jelentkezhetnek a vállalat egy másik projektjével, innovációjával, programjával. Aki a shortlistre bekerült tavaly, de díjat nem vett át, arra semmilyen kizárás nem vonatkozik, így a tavalyi shortlistesek pályázati anyagait is várjuk, az elmúlt egy éves eredmények bemutatásával együtt.

További kategóriák:

  1. Az Év Zöld Nagyvállalata
  2. Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata
  3. Az Év Zöld Kkv-ja
  4. Az Év Zöld Innovációja
  5. Az Év Zöld Beruházása
  6. Az Év Jó Ügye
  7. Az Év Zöld Példaképe

A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezési felület itt érhető el.

A Green Cloud, az OTP Bank és a Portfolio Csoport közösen támogatott díjaira elsőként egy 3-6 pályázóból álló "shortlist” kerül felállításra, ezt követően a díjra leginkább érdemes 7 nyertest egy szakmai bizottság választja ki.

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A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj mellett, a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk Portfolio.hu hasábjain, az általuk képviselt program vagy a vállalat fenntarthatósági tevékenységére kitérve.

Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

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