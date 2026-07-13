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Megindult a harc a legendás magyar fürdőért: hatalmas bulikomplexum épülne, de fellázadtak a lakók
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Megindult a harc a legendás magyar fürdőért: hatalmas bulikomplexum épülne, de fellázadtak a lakók

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Kilencezer férőhelyes szabadtéri rendezvényteret és koncerthelyszínt alakítana ki a pécsi, egykori Balokány-strand műemléki védettségű területén az ingatlan tulajdonosa, Udud Péter. Bár a beruházó állítása szerint a projekt széles körű támogatást élvez, a hatóságokhoz még nem nyújtották be a hivatalos engedélyezési terveket. Eközben a környéken élők petícióban tiltakoznak a várható zaj- és környezetterhelés ellen, és a szórakozóhely felépítése helyett az egykori fürdőfunkció visszaállítását szorgalmazzák – írta meg az Átlátszó.

Az 1853 körül épült, majd az évtizedek során többször kibővített Balokány-fürdő Pécs egyik legismertebb és legkedveltebb közösségi tere volt, amely a kilencvenes évek elején zárt be végleg.

A területet az önkormányzat később értékesítette, jelenleg pedig az Udud Péter érdekeltségébe tartozó társaságok tulajdonában van.

A portál arról ír, hogy a tulajdonos az elmúlt években wellnessközpontot, szállodát és társasházakat is tervezett a helyszínre, ám miután ezek a fejlesztések meghiúsultak, a terület évtizedekig elhanyagolt maradt.

A legújabb elképzelések szerint egy modern, többfunkciós közösségi teret hoznának létre, amely zenei, gasztronómiai és kulturális eseményeknek biztosítana helyszínt.

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A fejlesztő évente mintegy negyven rendezvénnyel és 140-150 ezer látogatóval kalkulál.

A tervek alapján a nagyobb koncerteken kívül klubesteket, egyetemi bulikat és vállalati rendezvényeket is befogadna a 2027-re elkészülő komplexum. Udud Péter egy helyi televíziónak adott interjújában kifejtette, hogy az engedélyezési folyamat már megkezdődött, a hatóságok és a döntéshozók is támogatják a beruházást, amelyre a pécsi Expo Center bezárása miatt égető szüksége van a városnak. Kiemelte, hogy a tervezés során kiemelten kezelik a műemlékvédelmi és a fenntarthatósági szempontokat.

Az Átlátszó arról is ír, hogy a beruházó magabiztos nyilatkozataival szemben a kormányhivatal jelezte, hogy a fejlesztéssel kapcsolatban egyelőre semmilyen hatósági eljárás nem indult, és még nem érkezett hozzájuk engedélykérelem, környezeti hatástanulmány vagy élővilág-felmérés sem. Hasonló tájékoztatást kaptak a lakók a város jegyzőjétől is, aki megerősítette, hogy hivatalos tervek vagy hatástanulmányok még nem állnak rendelkezésre.

A pécsi önkormányzat lap által idézett közleménye szerint a városvezetés nyitott a kulturális kínálatot bővítő fejlesztésekre, azonban alapvető feltételnek tartják, hogy a beruházás ne sértse aránytalanul a helyi lakók nyugalmát, és ne rontsa a város élhetőségét. Hivatalos álláspontot csak a teljes műszaki, környezetvédelmi és közlekedési dokumentáció megismerése után alakítanak ki. A feszültségek feloldása és a megfelelő tájékoztatás érdekében július közepére lakossági fórumot hirdettek meg, ahol az érintettek közvetlenül is feltehetik kérdéseiket a beruházónak és a város képviselőinek.

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